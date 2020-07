Abbiamo qui per voi tante ricette estive veloci, da preparare in pochi minuti ma non solo: fresche, colorate, saporite, leggere e originali! Ammettiamolo, che la bella stagione vede protagoniste due tipologie di persone: chi frigge e inforna a manetta e chi preferisce assaggiare oppure andare al ristorante. Ebbene, queste proposte sono rivolte a tutti quanti, tanto a chi è già abile e incline quanto a chi normalmente andrebbe avanti a insalata e tonno.

Servono sempre, in un ricettario, idee veloci e fresche che salvino un po’ la situazione quando la calura è troppo invadente… e noi vi daremo le migliori (secondo noi) da provare: per un pranzo in compagnia, per arricchire un brunch estivo, per un apericena o un pranzo al sacco.

Lasciatevi ispirare dalle nostre ricette estive veloci, per tutti i gusti e tutte le esigenze: impossibile sbagliare!

Mousse al melone

La merenda ideale per luglio e agosto? Una bella mousse spumosa e leggera di melone: pochi ingredienti, sfumatura elegante e delicata, da consumare anche quasi congelata. Come fa Corrado Assenza con la sua granita di mandorle, osate e provate ad accostarla alle ostriche fresche oppure ai gamberi.

Ecco a voi la ricetta!

Insalata di avocado e salmone

Se l’insalatina vi sembra noiosa e già vista e rivista, allora non avete ancora assaggiato questa che vedete in foto: uovo cotto a puntino con tuorlo morbido, salmone affumicato tenero e fresco, rucola e una salsina tutta da scoprire. Si prepara al volo… senza sensi di colpa.

Qui trovate la ricetta.

Cestini di parmigiano con gamberi e avocado

Nulla, l’insalata proprio non vi ha convinti, vero? Allora passate al livello superiore: cestini croccanti di parmigiano, fatti in 5 minuti e servito poi come coppa per un mix estivo di avocado, gamberi, pomodorini e tutto ciò che volete. Un pizzo, che vi farà fare una bellissima figura.

Ricetta? Eccola qui!

Pomodori in padella saltati

La semplicità: ecco cosa viene spontaneo pensare vedendo questo contorno. Un contorno, certo, ma che può essere anche aperitivo e intingolo per formaggi stagionati e a pasta dura. Non sottovalutatelo, perché chiama a gran voce l’estate e vi troverete davanti dei piatti vuoti.

Qui trovate la ricetta.

Spiedini di verdure

Al mondo c’è chi ama gli spiedini, e chi mente! Come resistere a teneri bocconcini abbrustoliti fuori e cotti a puntino dentro, con un tocco di colore e sapore leggero? Quelli di verdure sono tra i nostri preferiti, perché sono adatti a tutti quanti.

Ecco a voi la ricetta.

Fingerfood di salmone

Fingerfood non è necessariamente sinonimo di semplicità, anzi spesso sono sofisticati e non facilissimi da fare… ma non è questo il caso: qui avete un’idea adatta anche a chi non è abile ai fornelli ma che ha bisogno di stupire in breve tempo. Salmone affumicato, robiola, datteri e via!

Ecco a voi la ricetta.

Ricotta al forno

Se non avete mai assaggiato la ricotta infornata, allora vi siete persi finora una delle vere bontà nostrane: ricotta freschissima e di qualità (e non deve essere quella confezionata, tendenzialmente più umida e cremosa) lasciata in forno in modo tale che si asciughi e acquisisca una nota di sapore molto particolare.

Ricetta? Eccola qui!

Olive nere condite

Come per i pomodori saltati, anche in questo caso siamo davanti a un contorno che può essere anche aperitivo. Gli agrumi insaporiscono le olive nere, che macerano una notte intera in modo da assorbire sapore e diventare tenerelle.

Qui trovate la ricetta.

“Pizzette” di melanzane

Ah, fregati tutti con questa idea! Delle “pizzette” speciali senza farina, senza lievito, senza mozzarella… lo sappiamo, è un’idea un po’ tirata per i capelli ma ammettete che infonde freschezza!

Ricetta? Eccola qui!

Pizzette buffet veloci

Eccole, le vere pizzette da buffet! Qui le trovate in una versione veloce che non prevede una lunga lievitazione. Qui trovate la ricetta, per un buffet estivo di successo garantito.

Mozzarella ripiena

Non c’è niente di meglio in estate che addentare una mozzarella piena, succosa e freschissima! Immaginatela ripiena, con tante verdurine croccanti tra avocado e zucchine e pomodori, ma anche capperi, basilico. Facciamo così: non immaginatela, fatela!

Ricetta? Eccola qui!

Granita all’anguria veloce senza zucchero

Non vedevate l’ora di arrivare alla granita, vero? Questa è speciale, perché non prevede l’aggiunta di zucchero ma sfrutta solamente la dolcezza naturale dell’anguria… motivo per cui dovreste scegliere la più dolce di tutte.

Ecco qui la ricetta.