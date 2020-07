Tra le ricette estive di primi piatti spiccano da sempre pasta e riso freddi, ma queste pietanze sono da altrettanto tempo correlate ad un mood “spiccio”, poco elegante, da massa, pratico, svuotafrigo, da “grigliata ignorante”, condimenti per riso e via, basso costo e chi più ne ha più ne metta. Coraggio, ammettete che anche per voi è così: poco male, ci penso io a farvi rivalutare e risanare l’opinione su pasta fredda e insalata di riso!

Aggiungerò all’equazione anche bulgur, quinoa, alternative di pasta come ad esempio quelle a base di legumi, cous cous: le parole d’ordine saranno d’ora in poi colore, sapore e alte aspettative, perché anche in estate è possibile preparare bontà uniche e studiate senza necessariamente morire sciolti mentre le si assaggia.

Dopo l’invitante lista delle ricette estive dolci e salate più buone, a l via quindi con le 16 migliori ricette di primi estivi secondo Dissapore, una raccolta che funziona ovunque voi siate, qualsiasi sia il vostro umore e a prescindere dal vostro livello di fame.

Insalata di riso con frutti di mare

Adoriamo questa ricetta, piena di estate tra verdure croccanti e colorate, pesce e frutti di mare, un condimento leggero ma saporito. Sembra un dipinto, non trovate?

Insalata di orzo, melone e feta

L’orzo è un’ottima soluzione se non avete voglia né di pasta né di riso: sempre un cerale, versatile al massimo ma particolarmente adatto in questa soluzione con frutta. Lessatelo salandolo leggermente, unite poi melone a pezzetti, feta sbriciolata, olive se volete e cipolla bianca a pezzetti; condite con sale, olio e pepe bianco.

Insalata di burgur

Conoscete il bulgur? Approfittate di questa ricetta per assaggiarlo! Si chiama anche “grano spezzato” ed è diverso da cous cous e da quinoa. Vi cambierà gli orizzonti in cucina!

Pasta fredda con curcuma

Che profumo e che colore questa pasta fredda perfetta per ogni occasione! Semplicissima, forse fin troppo… ma la curcuma svolta tutto rendendola davvero originale. Un suggerimento in più? Servitela con mandorle a lamelle, tostate in forno.

Insalata di riso “classica”

Con la ricetta classica dell’insalata del riso andrete sempre sul sicuro, ma valutiamo un attimo il concetto di “classico”: in questo caso, come anticipato nell’introduzione, il classico è sinonimo quasi di “sciatto”. Quindi dimostriamo che il classico è top!

Insalata “The dark rice of the moon”

Questa idea è una sorta di mio marchio di fabbrica da vent’anni, se il contesto è grigliata o mega riunione di amici. Che io adori i Pink Floyd è un dato di fatto, e questa insalata di riso ne è testimone: riso venere cotto a puntino e fatto raffreddare, pomodorini gialli e rossi, formaggio semi dolce a dadini, una marea di basilico, scagli di grana, olio sale pepe peperoncino.

Pasta senza glutine con limone e pangrattato

Un’idea originale, fresca, frizzante, anche elegante se vogliamo. Pasta di lenticchie, di mais o riso, quella che volete, servita con succo di limone e scorza, pangrattato tostato in padella con olio e aglio, servita con abbondante prezzemolo. Acquolina, vero?

Pasta fredda piselli e feta

Molto fresca ma anche molto cremosa, questa pasta con feta e piselli. Chiama primavera ed estate, un pic nic, un pranzo al sacco, una succulentissima e allegrissima schiscetta da ufficio. Questa pasta, come immaginerete, è ottima anche calda.

Insalata di pasta con melanzane e stracciatella

Una sorta di Norma rivisitata, questa pasta fredda delizierà occhi e palato di chiunque l’assaggerà. Anche in questo caso si tratta di idee semplici, ma sicuramente vincenti e irresistibili nonché versatili: potete personalizzarla, renderla elegante, ad esempio tagliando le melanzane a listarelle.

Pasta o riso freddi con pesto di zucchine e caprino

La dolcezza delle zucchine, la punta di acidità del caprino, la sapidità delle olive: cosa chiedere di più a questa ricetta? Qui abbiamo usato pasta corta ma potete appunto usare riso, spaghetti e maccheroni.

Cous cous piselli e gamberi

Una meraviglia anche da presentare al centro della tavolata, questa ricetta sarà il vostro asso nella manica se avete molti commensali. Il cous cous è la soluzione per la convivialità, per accontentare tutti i gusti e ottenere tantissimo con pochissimo sforzo. Insomma minima spesa ma massima resa.

Pasta fredda “caprese”

Pomodori, mozzarella, pesto… i colori della caprese classica ci sono tutti ma declinati in questa ricetta. Le orecchiette sono particolarmente adatte perché raccolgono il sugo e sono piene, ma potete variare con il formato di pasta che preferite.

Con pomodori secchi, capperi e tabasco

Che bomba questa ricetta, piena di colore e con tantissima sapidità che fa da padrona: ci avreste mai pensato? Il tabasco conferisce piccantezza e dolcezza, cose che si sposano a meraviglia con il sapore forte degli altri ingredienti. Da assaggiare sicuramente.

Fusilli con tonno e fiori di zucca

Quando ci sono i fiori di zucca la fantasia galoppa, e in questa pasta fredda sono i benvenuti. Noi suggeriamo il tonno in scatola, pratico, ma potete sostituirlo con tonno fresco scottato oppure pesce spada sia cotto in padella sia cotto su piastra.

Pasta con rucola e bresaola

Questa è forse la ricetta più fresca e light della lista, e completa: ha tutti gli elementi tipici di un’insalata, ma certamente più soddisfacente. La bresaola tagliata a tocchetti, poi, è il tocco il più.

Spaghetti freddi con olive e zafferano

Ecco la massima espressione di quanto possa essere elegante e sofisticato persino un piatto di pasta fredda. Non abbiate paura di osare con gli accostamenti, staccatevi dalla solita idea dozzinale e puntate in alto come foste al ristorante.