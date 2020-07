Per ricette estive light intendiamo certamente proposte con poche calorie, ma anche e soprattutto idee da gustare a freddo e fatte con ingredienti freschi e di stagione. Rivisitazioni di gazpacho, tortilla, cocktail di gamberi saranno protagonisti insieme a proposte più classiche ma in nuova veste.

Dopo avervi deliziati e tentati con le migliori ricette estive sfiziose, ci facciamo perdonare e torniamo anche noi sul binario dei più… non siamo avvezzi al concetto di “prova costume” e alla strategia del terrore che impera da maggio in poi, ma proviamo a fare i bravi.

Promettiamo però di suggerirvi le migliori ricette estive light, non vi accorgerete quasi dell’intento low-calories e non vedrete l’ora di assaggiare queste bontà una dopo l’altra.

Zucchine ripiene con orzo

Le zucchine ripiene sono strepitose appena sfornate ma anche a freddo, e magari il giorno dopo. Potete portare sotto l’ombrellone, ad un pic nic, per una gita, o al lavoro se siete tra i fortunelli al pc anche ad agosto. Noi le abbiamo farcite con orzo e tante verdure: colore e sapore tutto in uno!

Ecco a voi la nostra ricetta!

Cocktail di gamberi e frutta

Il cocktail di gamberi è una delle bontà più classiche ed evergreen che ci siano. C’è chi lo collega agli antipasti natalizi e chi invece lo collega agli antipasti de tipico ristorante al mare… con tanta lattuga e salsa rosa. Ecco, qui niente salsa rosa ma frutta, rucosa e un pochino di Marsala per la cottura. Ergo, niente sensi di colpa.

Ecco la ricetta.

Gazpacho di zucchine

Il gazpacho andaluso non ha certo bisogno di presentazioni, ma questo nostro gazpacho di zucchine sì: una crema freschissima, fatta con zucchine piccole e sode, tanto basilico, aromi. Leggerissimo, un piatto da proporre tanto per un pranzo o cena quanto per un antipasto in bicchiere.

Qui la ricetta.

Tortilla spagnola light

Rimaniamo in un mood spagnolo per una tortilla molto speciale: la celebre e tradizionale torta fritta di patate a fette diventa meno calorica con i trucchetti che vi indicheremo noi. Potete sfruttarla per un happy hour servendola accando ad un un bloody Mary (virgin), oppure renderla protagonista anche per un pranzo light al sacco.

Eccoci con la ricetta.

Pesto leggero di melanzane

Sappiamo bene che le parole pesto e leggero non possano stare una accanto all’altra, ma tant’è: questo pesto di melanzane è davvero leggero. In più, è cremoso, vellutato, delicato, perfetto sulla pasta ma anche su bruschette e come intingolo di grissini e verdure.

La ricetta? Eccola!

Cestini di Parmigiano con gamberi e avocado

Graziosi, molto semplici da fare ma di grande impatto, personalizzabili a seconda di gusti ed esigenze: ecco come ci viene spontaneo descrivere i cestini di parmigiano con gamberi e avocado. Potete farcirli anche con bresaola, ricotta cremosa, tante verdure, tonno… sarà sempre una bontà.

Qui trovate la ricetta.

Filetto di merluzzo ai capperi

Un piatto così buono che può essere servito appena cotto così come a temperatura ambiente, pesce delicato in abbinamento alla salinità dei capperi. Non perdetevi il merluzzo alla maniera di Dissapore.

Eccovi la ricetta.

Cetrioli saltati alla menta

Dite la verità, che un secondo o contorno così non lo avete mai visto. I cetrioli sono sempre collegati alla freschezza da crudi – a morsi, a decorare insalate e moscow mule, nel gazpacho – e quasi nessuno li cuoce mai. Invece sapeste come sono buoni, una scoperta unica che potrebbe dare una scossa alla vostra estate.

Ecco a voi la ricetta.

Insalata estiva con frutta fresca

Ma se vi dicessimo “insalata estiva con frutta fresca, nocciole, formaggio fresco e tanta frutta di stagione, ricca di vitamine e sali minerali essenziali in estate” come rispondereste se non “Sì, grazie”? Sapevamo che questa idea vi sarebbe piaciuta, ed è tutta per voi.

Qui trovate la ricetta.

Vellutata fredda zenzero e carote

Lo zenzero si trova tutto l’anno così come le carote, che sono anche nell’elenco dei 10 cibi più abbronzanti: ecco perché in estate è sempre un buona idea metterli in coppia, lo zenzero con le sue proprietà e le carote così ricche di vitamine. Assaggiate che bontà!

Eccovi la nostra ricetta.

Poke bowl

Arriva dalle Hawaii questa pietanza che sta a metà tra un sashimi e un cirashi: alghe, edamame, salsine, semi, pesce crudo freschissimo, se si vuole anche del riso cotto a puntino. Spopola su instagram e nei locali inn delle città, ma potete farlo anche a casa.

Ecco a voi la ricetta.

Pico de gallo

Se non vi piace il guacamole, se non volete trafficare per far cuocere sughi a lungo, se volete sapori forti, allora il pico de gallo è l’intingolo che fa per voi. Si tratta di un trito di pomodori, cipolle, peperoncino, lime, coriandolo da accompagnare a tortilla chips leggere o a crudité di verdure.

Trovate la ricetta proprio qui.