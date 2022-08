Per il menu del pranzo di Ferragosto abbiamo pensato per voi 10 idee alternative alla grigliata: carne, pesce e quant'altro ma in chiave un po' meno ovvia.

di Chiara Cajelli 11 Agosto 2022

Mega barbecue con costine e salsiccia per il pranzo di Ferragosto? Avanguardia pura… perché, per carne, pesce e ortaggi, non puntare su queste 10 idee alternative alla grigliata (vorrei conoscere – poi – i temerari addetti al fuoco sotto un altro bel fuoco di 40°C).

Tranquilli che l’intenzione non è privarvi di carne o pesce (anzi, qui trovate dei suggerimenti su quali errori evitare durante la grigliata) ma solamente proporvi questi ingredienti in una chiave diversa, seppur di festa come l’occasione esige. Possiamo cominciare con qualche insalata alternativa, o una vasta gamma di gazpacho, ma per tutto il resto leggete qui sotto!

Crudo di pesce

Dopo esservi assicurati che il pesce scelto sia di qualità, fresco e abbattuto – chiedete sempre consiglio al pescivendolo – impiegherete letteralmente un secondo a servire questa semplicissima bontà. Può essere abbondante per tutta la ciurma, oppure servito già in monoporzione se avete in mente un 15 agosto più elegante o sofisticato.

Fajtas

Pollo, cipolle, peperoni, ricotta, paprika, sale: tutti ingredienti stufati e ben conditi da servire in piadine tostate tutte da mordere. Non appartengono alla nostra tradizione, ma le fajtas sanno farsi amare da tutti: possono essere un’idea divertentissima e originale per la vostra rimpatriata.

Gamberi Thai

I gamberi thai sono stratosferici, si servono con riso oppure spaghetti di soia, oppure serviti così come sono anche a temperatura ambiente. protagonista il curry rosso, molto intenso, e poi zenzero, lime, latte di cocco, cipollotto e molto altro. Insomma, un Ferragosto speziatissimo da ricordare per molto tempo.

Crocchette di pollo

Grigliata no a questo giro, ma possiamo friggere! Questa ricetta è deliziosa, da fare facilmente e servire su un bel vassoio capiente: le crocchette di pollo possono essere servite come pietanza principale oppure a inizio dei festeggiamenti, si abbinano bene alla birra!

Zucchine ripiene di tonno e capperi

Le zucchine grigliate sono buonissime, ma anche cotte al forno sono irresistibili. Seguite la nostra ricetta e farcitele abbondantemente con tonno e capperi, per servirle poi anche fredde. Anzi, preparate il giorno prima saranno ancora più saporite.

Ali di pollo al forno

Scommettiamo che queste ali di pollo non solo piaceranno a tutti, ma finiranno in pochi secondi dal momento in cui le porterete a tavola? Una marinatura molto saporita e profumata che prevede senape ed erbe aromatiche, una cottura abbastanza rapida, e la massima soddisfazione che possiate immaginare.

Hamburger al forno

Ad una grigliata, di solito, non mancano gli hamburger: pane croccante in superficie, una salsina, pomodori e lattuga, sottilette, e carne grigliata o alla piastra. Oggi si cambia, sfruttiamo il forno e cuociamo così gli hamburger. Si tratta di una ricetta molto comoda, oltre che gustosa.

Tagliata di tonno

Se cercate una pietanza sofisticata e davvero molto elegante, dovreste puntare sulla ricetta della tagliata di tonno: cotta per pochi millimetri dalla superficie, fresco al cuore e con una punta di croccantezza conferita dai semi di sesamo.

Hot dog

Party! Ok gli hamburger, ma vogliamo pensare a quale senso di festa porteranno con sé gli hot dog? Tipici panini da passeggio made in USA, sono a base di wurstel e salse, tutto adagiato in un apposito panino inciso ma non tagliato a metà.

Tartare di carne salada

Per un pranzo di Ferragosto seduti a tavola, all’ombra di qualche pianta e con tovaglie e stoviglie veri, la tartare di carne salada è una scelta davvero interessante, ed elegante. Da fare in un batter d’occhio, anche se non siete esperti cuochi.