Non direte mai più "insalata" sbuffando o pensando a qualcosa di noioso: per l'estate abbiamo le 12 ricette di insalate alternative più buone, con frutta, verdura, cereali, carne, pesce...

di Chiara Cajelli 26 Luglio 2022

Dopo aver parlato di forno e fornelli, parlo anche di quella particolare pietanza comoda, quasi sempre cruda, ma che spesso porta noia e tristezza già solo immaginandola: l’insalatona, fatta solo perché non si hanno altre idee. Eppure, di insalate alternative per l’estate ce ne sono moltissime: colorate, sapide, succose, originali, irresistibili… qui sotto una selezione delle migliori 12 ricette.

L’insalata come pietanza principale non funziona che si mette in una bowl qualsiasi cosa e via: l’insalatona casuale è infida perché si rischia di immagazzinare tantissime calorie inutili, di soffocare gli ortaggi, di esagerare con i condimenti, di abbinare ingredienti che stonano se accostati. Ecco, in nessuna di queste proposte correrete questi rischi – qui facciamo le cose per bene!

Di melanzane, feta e pomodori

Le melanzane sono ammorbidite in padella con poco olio e poi fatte raffreddare. Abbracciano feta, pomodorini ciliegino freschissimi, basilico, carote croccanti e delicata insalata gentile: il profumo e la sapidità mediterranea di questa ricetta sono irresistibili!

Di melone nel melone

Amiamo l’abbinamento prosciutto e melone ma è ora di cambiare n’attimino, e questa ricetta è l’occasione ideale: melone maturo, songino, primosale e olive nere sono coinditi insieme e serviti nel melone stesso riciclato come coppa. Aggiungete anche capperi dissalati, o cipolla bianca tagliata molto sottile e lasciata in ammollo per una ventina di minuti.

Di polpo, patate, olive e senape

Insalata si polpo e patate è buona, ma l’insalata di polpo patate e olive taggiasche lo è ancora di più! Particolare, una versione diversa dal solito anche per quanto riguarda il condimento: senape, giusto una punta per dare una marcia in più all’insieme.

Di anguria!

Melone e anguria non sono gli unici frutti da fare in insalata, ma diamine sono i più buoni in assoluto! L’anguria poi è addirittura sublime, offre un contrasto senza pari se bilanciata correttamente: rucola, feta greca, cipolla di Tropea, olive nere e giusto un filo d’olio e un pizzico di sale. Non serve altro per questo pranzo estivo (o cena) sorprendente.

Di frutta e verdura mista

Leggera, piena zeppa di vitamine e fibre, un inno a Madre Natura, vegana quindi adatta anche a chi ha intolleranze come al lattosio: questa insalata di frutta e verdura è un trionfo di sapori con un condimento a base di fragole e tabasco che è la fine del mondo. Se desiderate aggiungere altri elementi per renderla piatto unico (in questa mancano carboidrati e proteine) mantenendola vegana, potreste optare per tofu alla piastra e riso integrale – che è pure senza glutine.

Di verdure grigliate

Tante verdure anche in questo caso, ma belle arrostite in forno, con tutti i succhi concentrati e le consistenze quasi intatte: l’insalata di verdure grigliate è completa anche di mozzarella ed erbe aromatiche, con pinoli tostati e olive a fare da sapido sfondo.

La greca

Terrazzino o semplice tavola con stoviglie bianche o azzurre, il vento leggero che talvolta l’ombra concede, acqua fresca nei bicchieri e pane soffice a volontà. Cosa manca? Una bella insalata greca, con feta e pomodori, olive nere greche e cetrioli, origano e olio extravergine di oliva.

Di pollo

In questa ricetta il pollo potete saltarlo, cuocerlo alla griglia oppure a bassa temperatura e poi passato sulla piastra: l’importante è che sia tenero e a bocconcini o striscioline, per fare in modo che ogni forchettata includa agilmente lui e tutti gli altri ingredienti. Maionese e senape saranno condimenti perfetti, per una pietanza evergreen.

Estiva di lenticchie

Perché confinare le lenticchie solo a Capodanno, quando sono legumi favolosi e versatili da poter usare anche in estate? Questa ricetta è la dimostrazione, vegana e molto semplice, con lenticchie cotte nell’alga kombu per attenuarne gli effetti di gonfiore. Ideale anche come sciscetta da portare in spiaggia o in ufficio!

Di seppie, sedano e limone

Tenere seppie ad anelli, che avviluppano insalata, pomodori e sedano con l’aiuto del succo di limone. Servite questa ricetta anche come antipasto, in bicchierini monoporzione: vedrete con quale velocità sarà spazzata via!

Di zucchine alla Lidia Bastianich

La mammina di Joe Bastianich ne sa una più del figlio, e suggerisce un’insalatina che può essere anche un interessante happy hour. In sostanza taglia a nastro le zucchine sbollentate, le annega nell’olio, ci mette capperi e tonno anch’esso sott’olio. Insomma, olio. Ecco, bilanciando bene e con parsimonia questo ingrediente non dubitiamo della bontà di questa insalata.

Di totani, capperi e olive

Cosa succede cuocendo a puntino i totani, affettandoli, e condendoli con olive olio e lime? Nulla di che, solo un pasto indimenticabile e un’insalata molto estiva e fresca per far colpo su tutti i commensali.