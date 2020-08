Vediamo un po’… quali potrebbero essere le ricette estive di secondi piatti ideali? Aldilà delle solite cose che chiamano immediatamente grigliatona o fritti megagalattici, le opzioni sono molte. Non solo, possiamo trovare soluzioni più fresche e leggere di quanto pensiate… e per tutti i gusti! Un po’ di carne, un po’ di pesce, verdure e diverse tipologie di cottura, tanto colore e i sapori tipici della mediterraneità nostrana.

Dopo avervi fatto scoprire primi piatti estivi ben diversi dalle solite insalate di pasta e di riso, ora tocca alle 12 migliori ricette di secondi piatti estivi, così da avere un menu completo che sfidi caldo e pigrizia.

Baccalà alla livornese

Cipolla rossa, baccalà, olio, pomodoro… ecco la ricetta di questo strepitoso secondo piatto, che fa scoprire la tradizione di una magnifica regione. Servitela a temperatura ambiente e in ciotoline monoporzioni proprio come quelle in fotografia.

Insalata con frutta e formaggio

Un secondo piatto, oppure un piatto unico: questa insalata è sicuramente da provare, anche perché è davvero semplice da preparare. Noi abbiamo tostato le nocciole, ma voi potete usare noci o mandorle; variate formaggio e usate pomodorini gialli e non rossi (lo sapete, vero, che i pomodori sono di fatto frutti?).

Pollo al limone

Pollo al limone? Sì, leggero e al forno! Se ci pensi, usare il forno fa soffrire il caldo molto meno rispetto ai fornelli: chiudi lo sportello e via, non ci pensi più fino e fine cottura. Aggiungete qualche oliva nera denocciolata…

Filetto di merluzzo ai capperi

Nulla fa estate come una buona dose di capperi in una pietanza di pesce, e questa ricetta ne è la dimostrazione. Carne tenerissima, una panatura croccante e saporita, una pietanza che si mangia già con gli occhi.

Spiedini di verdure

Gli spiedini non possono mancare, ma facciamoli in modo tale che tutti li possano magiare: di verdure, accompagnandoli a bresaola o quel pollo al limone appena suggerito. Non c’è niente da fare: l’ingresso degli spiedini è sempre trionfale.

Curry di patate

Una rivisitazione dell’insalata di patate americana, speziata e colorata da gustare anche a freddo. Di solito si fa con maionese, yogurt o panna acida… insomma, strepitosa ma non proprio estiva. In questa versione, invece, lo è!

Friggitelli ripieni

Ricotta, acciughe, peperoni… che bontà questa ricettina. I friggitelli sono di un bel verde brillante e la oro particolarità è che mantengono croccantezza anche se cotti a lungo.

Polpo e patate

Può essere un antipasto, ma a noi in estate piace mangiarne in abbondanza come secondo piatto: ecco come facciamo noi il polpo con le patate. Che dite… riuscirete ad avanzarne un po’ per noi?

Calamari ripieni

I calamari ripieni sono una vera e propria istituzione in molte regioni del sud Italia. La nostra variante è al forno, buona e saporita come la versione più classica in padella. Il ripieno è diverso da casa in casa, e questa versatilità è il punto forte di questa ricetta.

Rotolo di frittata con prosciutto e formaggio

Noi, in questo rotolo di frittata, abbiamo scelto prosciutto e formaggio ma avete massima libertà di azione: mortadella, salmone affumicato, crema di tonno, verdure grigliate, mozzarella, pesto…

Avocado burger

Cosa c’è di più estivo e divertente di questo burger, con avocado e burger di soia? Ideale per una serata in compagnia, sul terrazzo o per una grigliata in giardino. Variate i condimenti, e scegliete se vi va un hamburger classico.

Fish & chips

Si frigge, in questo piatto unico anglosassone cui è davvero impossibile resistere: pesce croccantissimo fuori e molto tenero e cotto a puntino dentro, patatine fritte spesse e grosse, un intingolo delizioso, poca formalità e tantissima acquolina.