Dopo la proposta delle ricette dolci, rilanciamo con le ricette salate con la menta, la pianta aromatica che da secoli trova utilizzo sia in cucina che in erboristeria per le sue proprietà digestive, antisettiche e rinfrescanti. Se ne conoscono circa 600 varietà, impiegate anche nell’industria cosmetica per la produzione di dentifrici, deodoranti e detergenti. Nell’antichità, i Greci e i Romani la usavano come profumo o come cicatrizzante, mentre Ippocrate ne apprezzava le proprietà afrodisiache.

In cucina, la menta è protagonista di ricette sia dolci che salate, a cui regala quel tipico e inconfondibile aroma fresco e profumato. Essendo una pianta perenne e resistente, può essere coltivata anche sul balcone o in terrazzo, in modo da averla a portata di mano tutto l’anno. È sicuramente vero che dà il meglio di sé nei dolci ma può dare grandi soddisfazioni anche col salato (no, il mojito è in una categoria a parte). Dalle zucchine alla scapece al pesto, dalla frittata al cous cous: pronte per voi le 10 migliori ricette salate con la menta.

Zucchine alla scapece

Una ricetta fresca e veloce per uno dei contorni che non manca quasi mai sulle tavole della tradizione napoletana ma che ormai si è diffuso in tutta Italia. I cocozzielli alla scapece nominati anche da Totò in “Un turco napoletano” sembrerebbero prendere il nome dal termine spagnolo escabeche, riferito alla marinatura nell’aceto. E di questo parliamo: di zucchine tagliate a rondelle, fritte e condite con aceto e tanta menta. Un contorno che è molto di più, perché le zucchine alla scapece sono buone calde, fredde, come antipasto, sulle bruschette e pure nell’insalata di pasta. La freschezza della menta bilancia l’acidità data dall’aceto e non è un caso che sia una delle ricette della tradizione a perdurare praticamente invariata. Qui trovate tutti i passaggi per delle zucchine alla scapece perfette.

Pesto di menta

La menta può essere anche protagonista di un pesto fresco e profumato da utilizzare per condire la pasta (soprattutto fredda) o per accompagnare un secondo di pesce (bollito, grigliato o, perché no, in carpione). Il pesto di menta si presta anche come condimento per arrosti di carne, da solo o mescolato ad altre salse. Presentato in delle ciotoline con pinzimonio, crackers o grissini è anche un ottimo aperitivo da offrire agli ospiti in una bella serata estiva. Il procedimento è, ça va sans dire, sempre lo stesso: pestate (o frullate se non vi vede nessuno) foglioline di menta, pinoli, olio, sale e pepe e conservate in vasetti di vetro sterilizzati (o congelate). F-a-c-i-l-i-s-s-i-m-o.

Tagliatelle menta e limone

L’accoppiata menta e limone ci porta subito alla mente estate, ghiaccioli (a proposito, sapete come farli in casa?) e tutto ciò che di fresco esista in natura. Non sottovalutate, però, la possibilità di condirci un piatto di pasta, se fatta a mano (tipo tagliatelle) ancora meglio. La ricetta è semplice e veloce: preparate il condimento facendo appena soffriggere olio, aglio e menta, mantecate poi a freddo con del pecorino romano misto all’acqua di cottura della pasta (come se fosse una cacio e pepe, in pratica) e a succo di limone. Condite le tagliatelle aggiungendo scorzette di limone grattugiate e foglioline di menta fresca.

Pasta fredda con piselli, feta e menta

La menta dà il meglio di sé nelle ricette fredde, perché esalta ancora di più il gusto fresco e aromatico del piatto. Abbiamo pensato a una bella pasta fredda con piselli, feta e menta da portare al mare o da mangiare a cena in una calda serata estiva. Un connubio di sapori e di profumi che farà chiedere il bis ai vostri ospiti. Per la pasta, potete utilizzare qualsiasi formato, l’importante è che sia di qualità. Ecco la nostra ricetta.

Cous cous aromatizzato al tè e menta

Un piatto estivo dal gusto esotico che ormai ha rimpiazzato le classiche insalate di riso è il cous cous freddo. I tipici granelli di semola di frumento scottati in acqua bollente si prestano a numerosi preparazioni, sia con carne che con pesce o verdure. Ve lo proponiamo in un’insolita versione con tè, asparagi, frutti di mare e un olio aromatizzato alla menta. Procuratevi tutti gli ingredienti e copiate la nostra ricetta spiegata passo passo.

Frittata alla menta

Le uova in cucina risolvono sempre un pranzo o una cena all’ultimo minuto, che sia per un primo, un secondo o un piatto unico. Che dire poi della frittata, la classica ricetta svuotafrigo perché è buona praticamente con qualsiasi ingrediente. La variante con la menta è perfetta perché si può mangiare come secondo piatto oppure, tagliata a tocchetti, servita come antipasto o per un brunch, visto che è buonissima anche fredda.

Alici in tortiera

Da salernitana, non potevo non inserire anche una ricetta con le alici, il pesce azzurro per eccellenza. Un piatto che non è solo buono ma anche bello da vedere, perché le alici vengono spinate e aperte a libro, a formare strati conditi con aglio, olio, prezzemolo, aceto (o vino bianco) e tanta menta profumata. Se la menta è un’aggiunta facoltativa alla ricetta originale, è obbligatoria la freschezza delle alici (ecco i nostri consigli su come cucinare le alici fresche).

Bocconcini di pollo limone e menta

Torna ancora una volta la menta abbinata al limone (toglietevi nuovamente dalla testa il mojito, che, tra l’altro, vuole il lime) per un secondo piatto veloce e saporito. Dei teneri bocconcini di petti di pollo infarinati e cotti in padella con olio, succo di limone e menta. Buonissimi sia caldi che freddi, anche aggiunti a una bella insalata mista. Per renderli ancora più morbidi e profumati, marinateli per una mezz’oretta in succo di limone e menta.

Insalata di patate e menta

Potete dare un aroma diverso alla classica insalata di patate guarnendola con foglioline di menta fresca e cipolla o con un po’ del pesto di menta che vi ho proposto sopra. Qualunque sia il condimento a base di menta che utilizzerete per questo contorno, ricordatevi di seguire le nostre istruzioni per fare un’insalata di patate perfetta.

Cetrioli saltati alla menta

E concludiamo questa selezione di 10 ricette salate con la menta con un altro piatto fresco e sfizioso, che unisce due ingredienti dal gusto rinfrescante: i cetrioli e la menta. Un contorno perfetto per queste giornate estive. Ecco la ricetta.