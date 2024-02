4 Ristoranti con Alessandro Borghese: anticipazioni dell’ultima puntata a Mantova

Siamo infine giunti a questa 14esima e ultima puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24. Questa volta il van dello chef ci porta a Mantova, alla scoperta del Miglior ristorante contemporaneo della città. L’appuntamento è, come di consueto, questa sera, domenica 11 febbraio 2024, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: ultima tappa a Mantova

Anche questa ultima puntata si svolgerà come di consueto, seguendo il classico copione del format. A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno a vicenda a pranzo nei rispettivi locali nella città dei Gonzaga.

Giunti sul posto, i ristoratori rivali provvederanno subito a criticare qualsiasi cosa, dalla location alla mise en place. Nel frattempo il ristoratore di turno andrà in cucina insieme ad Alessandro Borghese. Qui lo chef avrà un duplice compito da assolvere: controllare che tutto sia a posto e a norma (ripassiamo l’elenco: niente coltelli a vista, niente coltelli attaccati col magnete alla parete, niente stracci sporchi in giro, cappe e lampadari puliti e scintillanti, no alla polvere da nessuna parte, cibi etichettati correttamente sia in frigo che in dispensa e ben separati gli uni dagli altri…) e dare una prima occhiata allo Special.

Lo Special è l’ultima, vera, grande novità introdotta nel programma. Si tratta di un piatto particolare, di un ingrediente, di una ricetta o anche di un metodo di cottura tipico di quella zona su cui tutti i ristoratori sono chiamati a confrontarsi e che sarà oggetto di bonus da parte di Alessandro Borghese. Per tale motivo lo Special cambierà di puntata in puntata e, nel caso di Mantova, sarà rappresentato dai tortelli di zucca.

Al termine dei pranzi i ristoratori dovranno dare un voto da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Chi avrà ottenuto il punteggio più alto, sarà proclamato vincitore. Ma attenzione: mancano ancora i giudizi di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi i quattro ristoranti in gara a Mantova:

Rigoletto di Ekla: il locale sorge oltre il fiume Mincio e si presenta come un ristorante elegante e raffinato, arredato con candelabri di vetro e pavimenti vintage. Rkla si occupa della sala, mentre il menu rispetta la tradizione di Mantova, ma con un occhio di riguardo a piatti moderni e creativi

di Ekla: il locale sorge oltre il fiume Mincio e si presenta come un ristorante elegante e raffinato, arredato con candelabri di vetro e pavimenti vintage. Rkla si occupa della sala, mentre il menu rispetta la tradizione di Mantova, ma con un occhio di riguardo a piatti moderni e creativi Giallozucca di Sciko: il ristorante si trova in una corte del centro. Informale, accogliente e colorato, Sciko si occupa soprattutto della sala. Il menu è un mix fra la tradizione mantovana e l’innovazione, senza dimenticare piatti vegetariani e un’ampia carta dei vini

di Sciko: il ristorante si trova in una corte del centro. Informale, accogliente e colorato, Sciko si occupa soprattutto della sala. Il menu è un mix fra la tradizione mantovana e l’innovazione, senza dimenticare piatti vegetariani e un’ampia carta dei vini Materiaprima di Giuseppe: situato nel cuore del centro storico, il locale spicca per i suoi arredi dai colori stravaganti. Il ristorante si compone di una grande sala, di una cantina e anche di una cucina a vista. Giuseppe si occupa della sala, mentre il menu è specializzato nel pesce, inclusi i crudi. Ma non mancano piatti di carne o tradizionali

di Giuseppe: situato nel cuore del centro storico, il locale spicca per i suoi arredi dai colori stravaganti. Il ristorante si compone di una grande sala, di una cantina e anche di una cucina a vista. Giuseppe si occupa della sala, mentre il menu è specializzato nel pesce, inclusi i crudi. Ma non mancano piatti di carne o tradizionali Osteria al Gallo di Leonardo: a poca distanza dal centro troviamo questo ristorante con un arredamento eclettico, con vistose pareti verdi e tanti ninnoli. Leonardo si giostra fra la sala e la cucina, mentre il menu si basa sulla tradizione mantovana, ma personalizzata dal suo estro

Ricordiamo che in questa nona stagione Alessandro Borghese è stato a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria, ad Ascoli Piceno, in Irpinia, in Costa Azzurra, nell’Oltrepò Pavese, a Lisbona, a Ravenna, in Sardegna, a Gorizia, a Lucca e Monza.