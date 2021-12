18 creme perfette per farcire pandoro e panettone, dai grandi classici alle alternative meno consuete: tutte le alternative più adatte ai grandi lievitati di Natale.

di Chiara Cajelli 8 Dicembre 2021

Pasticciere, ganache, mascarpone, aromi, idee vegan, con e senza uova: nessuna delle creme preparate per farcire pandoro o panettone può essere definita leggera, ma diamine, ce ne occuperemo il 7 gennaio. Questo sarà un Natale strano, tra miglioramenti e regole più ferree, tra panettoni che stan diventando sempre più artigianali e marchi storici che rischiano di scomparire per sempre.

Godiamoci il nostro pandoro preferito, facciamolo in casa, oppure cerchiamo un panettone degno senza lasciarci ingannare dagli inutili alveoli. Eccovi le migliori 18 creme per farcire per pandoro e panettone, con la speranza che possano fare da ottimo e spensierato ponte tra questo terribile anno e il prossimo pieno di ottimismo.

Crema di cioccolato e noci

Diversa dalle solite creme spalmabili: se vogliamo, questa al cioccolato e noci può essere la versione più “adulta” della classica con le nocciole. Note più amare e decise, ben accolte dalla dolcezza talvolta eccessiva dei due lievitati più famosi del Natale.

Crema caramellata

Particolare, sicuramente irresistibile, dal meraviglioso color caramello: questa ricetta è l’ideale da servire sulla tavola natalizia, e da spalmare su tutte le fette che volete. La nostra versione comprende anche la frolla per i biscotti a decorare, ma vedete voi!

Crema alla ricotta

La ricotta è un’ottima alternativa al classico mascarpone: è meno pensante, ha una texture meno monotona, è altrettanto versatile. noi infatti l’abbiamo usata, insieme al cioccolato, per farcire dei panettoncini. Se l’idea vi piace, ecco la ricetta.

Chantilly

Dicesi chantilly una bella panna fresca e grassa montata soda con bacca di vaniglia e non troppo zucchero a velo. Tutto qui, e anche se gli errori sono dietro l’angolo val la pensa in questo caso puntare sulla semplicità.

Crema tiramisù

Il trionfo: mascarpone, zucchero, Marsala (caldamente consigliato), uova, insomma la tipica base per fare il tiramisù. Qui la usiamo addosso a pandoro e panettone, per una bontà veramente indescrivibile. Il top? bagnare leggermente il pandoro con del caffè.

Crema al mascarpone classica

Per classica si intende molto basica, con o senza uova, ma con zucchero a velo e semmai qualche spezia. Abbiamo appena scritto un articolo sugli errori da non fare in questa crema, ma di fatto la buona riuscita dipende molto anche dal vostro gusto personale.

Con uova pastorizzate

Se preferite la crema al mascarpone con uova, potete pastorizzarle seguendo un semplice procedimento (che necessità tuttavia l’impiego di un termometro da cucina).

Camy cream

La camy cream è una genialata perfetta per tutti i livelli di abilità in cucina, e prevede solamente panna fresca semi montata e resa poi del tutto soda aggiungendo latte condensato. Noi l’abbiamo fatta per una torta, che potete consultare qui.

Crema al caffè

Abbinare una crema al caffè per pandoro o panettone, magari al momento della colazione, è davvero un’ottima idea. Certo, potete aromatizzare con il caffè molte tipologie di crema in base al momento della giornata e al gusto: una crema pasticciera, una crema al mascarpone, una chantilly e persino la camy cream.

Ganache montata bianca

Fare la ganache comporta 5 minuti quasi di numero, per farla montata – ovvero renderla praticamente spalmabile – dovete aggiungere tempo e pazienza. Una volta sciolto il cioccolato nella panna caldissima potete lasciarlo intiepidire e usare già così la ganache densa ma liquida, per montarla dovete metterla in una ciotola a contatto con ghiaccio e azionare le fruste elettriche per un bel po’ fino a quando non si rapprende.

Crema pasticciera

Un classico, intramontabile e che sta bene con tutto: la crema pasticciera si sposa bene anche sui nostri dolci natalizi della tradizione, magari arricchendola con un liquore o con spezie a piacere.

Chantilly vegan

E per i pandori e panettoni vegan? O per chi ha intolleranze a uova e o latticini? No problem, fate una chantilly vegana, buonissima e di cui nessuno – fidatevi – si lamenterà.

Crema al mascarpone e liquore

Non è stupendo il pandoro farcito che vedete in foto? Ecco, potete variare dalla nostra ricetta e usare la crema che preferite: vi consigliamo anche, ad esempio, una camy cream oppure una crema al mascarpone bella liquorosa con rum oppure un passito.

Crema alla Nutella

Ci piace vincere facile, e arricchire una crema basica 8al mascarpone o di ricotta o ancora a base di panna montata) con la Nutella. Perché? Perché, perché no… in fondo piace a tutti, è facile da lavorare, i bambini impazziranno e anche voi.

Ganache montata fondente

Ecco la ganache montata nella versione cioccolato fondente, di cui vi diamo la ricetta completa e da seguire alla lettera. Un consiglio? Non fatela all’ultimo minuto ma organizzatevi per montarla un paio di ore prima di quanto avevate preventivato.

Crema all’arancia

Adoriamo questa ricetta, che trasforma un panettone in una meravigliosa torta charlotte: crema all’arancia, torrone, pistacchio e altre cose buonissime si uniscono per trasformare in sogno ogni boccone.

Crema diplomatica

In molti pensate che la crema diplomatica sia la chantilly, ma sbagliate. la chantilly è quella descritte pochi punti sopra, mentre la diplomatica è crema pasticciera miscelata a chantilly. Solitamente si parta di due parti di crema e una di chantilly ma varia in base ai gusti. Delicata, cremosa, perfetta per accompagnare pandoro e panettone: eccovi la ricetta.

Crema al torrone

Se sbriciolate anche grossolanamente un bel po’ di torrone duro, e lo unite alla crema basica scelta (quella che preferite), otterrete una crema al torrone deliziosa e diversa dalle solite.

Crema con mandorle o pistacchi

Per fare una crema al pistacchio o alla mandorla, unite alla base di mascarpone o ricotta una bella dose di crema spalmabile al gusto che preferite e completate con granella tostata: bellissima da presentare, e irresistibile. Noi possiamo darvi uno spunto per la ricetta al pistacchio, da variare appunto con mandorle o nocciola.