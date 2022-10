di Chiara Cajelli 1 Ottobre 2022

Che i nostri nonni ci siano ancora oppure no, è tenero dedicare loro un pensiero e un atto d’amore proprio nel giorno in cui li si celebra: la Festa dei nonni cade il 2 ottobre, in corrispondenza alla giornata in onore degli angeli custodi, e ho selezionato le migliori ricette dolci da preparare per loro.

Io ho conosciuto solo le mie nonne, i nonni purtroppo no, ma so tanto anche su di loro perché gesti e gusti personali sono tramandati a voce e io ricordo tutto, sia quello che ho visto sia quello che ho ascoltato e basta. Dal lato paterno c’era amore per le mele, il burro, le confetture e marmellate fatte in casa; dal lato materno c’era amore per castagne, cachi, dolci al cucchiaio, caffè. L’immaginario collettivo fa pensare più o meno a questi aromi, se si parla di nonni e generazioni precedenti, no? Ecco allora qualche idea retro o vintage, insomma ricette d’altri tempi che parlano anche di storia e tradizione.

Torta di castagne

Questa torta di castagne ha nell’impasto castagne fresche e cotte, non farina di castagne come per il castagnaccio. Soffice, corposa, dal sapore davvero intenso da servire con caffè o liquori.

Bianchini

I bianchini sono deliziose meringhe soffici sarde, tradizionali e solitamente dedicate a feste come battesimi e celebrazioni simili. Come la pavlova, anche queste sono meringhe croccante fuori e più soffici dentro, aromatizzate però con miele e mandorle. Ecco la ricetta, sono stupende.

Île flottante (isola galleggiante)

Questo dessert racconta di altri tempi, un’altra epoca: elegante, sofisticato nella sua semplicità (anche di ingredienti), raro da incontrare sui menu dei ristoranti. La ricetta prevede una crema simil inglese e delle meringhe cotte nel latte, un sogno.

Torta mattonella

Caffè espresso, biscotti secchi, cioccolato, vaniglia: ci sono tutti i requisiti perché questa ricetta conquisti cuore e palato dei vostri nonni. Non è un tiramisù ma nemmeno un semifreddo classico, si tratta di un’irresistibile via di mezzo molto semplice da realizzare e stupenda da presentare a fette.

Biscotti al caffè

Rimaniamo sul caffè, un aroma che non invecchia mai anzi provoca sempre una sensazione di coccola e casa: questi biscotti sono delicati e rustici, con note di cioccolato che avvolgono i sensi. La ricetta non parte da pasta frolla ma da un impasto al cucchiaio, da fare facilmente anche se non si è dei draghi in cucina.

Crostata classica

Non ha bisogno di presentazioni, la crostata classica: frolla aromatizzata con vaniglia o limone, una confettura o marmellata a scelta, losanghe eleganti a sigillare tutto quanto. Posso suggerirvi la nostra versione, ma potete davvero variare con la vostra preferita o fare voi ai nonni la crostata che han sempre fatto loro a voi.

Torta di cachi

I cachi, come le castagne, sono frutto dell’autunno: tra il cremoso e il gelatinoso, una dolcezza unica e riconoscibile tra mille, un aroma quasi vanigliato… sono già da soli veri e propri dessert ma in una torta come questa stanno davvero bene, la rendono magica. Provare per credere!

Ciambelline all’anice

Si inzuppano nel vino, in altri liquori o anche nel tè se si gradisce: le ciambelline (o biscotti) all’anice e arancia sono spesso attribuiti alle generazioni passate perché semplici, tradizionali, ricordano gesti di convivialità che fanno stare bene. Ecco la nostra ricetta, i vostri nonni apprezzeranno molto.

Panna cotta al pistacchio

Perché fare una semplice panna cotta quando possiamo arricchirla con i pistacchi, che fanno sognare a occhi aperti? In alternativa, al posto della crema di pistacchi potete scegliere quella alla nocciola. Ecco la ricetta, da fare in deliziose monoporzioni.

Muffin alle mele

Torta alle mele? Preferisco l’idea di un muffin: ciascuno da godersi interamente, con una bella rosellina di mela a decorare, una coccola tutta per sé, un piccolo gesto carico di dolcezza. Qui la ricetta, semplice ma sempre di successo.

Torta quattro quarti

Questa torta è una magia perché può essere fatta senza seguire una ricetta messa nera su bianco: il segreto è nel suo nome, perché significa una pari dose di burro, farina, zucchero e uova. Si tratta dell’equivalente inglese della pound cake, ed è la ricetta perfetta per chi è alle prime armi e non ha libri di cucina in casa.

Crema al caffè

Se i vostri nonni amano il caffè allora questa ricetta è perfetta: panna fresca, caffè espresso, pochissime mosse e una coppa capiente per servire. La ricetta completa è a vostra disposizione.

Pesche dolci

Si chiamano pesche dolci, ma del frutto hanno solamente l’aspetto: si tratta di un dessert stupendo composto da due biscotti a cupola sigillati da crema spalmabile al cioccolato e intinti poi in alchermes e zucchero a simulare la sfumatura rosata delle pesche. Sono davvero un dolce vintage, da fare in questa occasione.

Torta sacher

Va bene essere rustici e semplici, va bene il dolce genuino, ma per i nonni possiamo anche fare dessert classici ed elegantissimi, maestosi, ricchi. Come la sacher, ad esempio: tanto cioccolato, impasto che si scioglie in bocca, confettura di albicocche… eccola nella nostra versione.

Crema di riso

Torniamo bimbi mentre prepariamo ai nonni questa semplicissima prelibatezza: la crema di riso è un risottino cotto nel latte, con poche aggiunte come un filo di miele, una scorza di limone, la vaniglia, oppure la cannella. Buono, genuino, facile.