La spesa settimanale può essere un bel rompicapo: come riuscire a comprare in una sola volta tutto quello che serve per pranzo e cena dal lunedì alla domenica? Oggi vi aiutiamo a pianificare il menù settimanale con un occhio al risparmio. Per non sprecare vi insegneremo a usare gli stessi ingredienti più di una volta: ad esempio la scamorza affumicata, le patate, il riso, gli asparagi e perfino le cime di rapa.

Affrontate i pasti di una settimana più serenamente grazie ai nostri consigli.

La spesa della settimana

Frutta e verdura

Patate, zucchine, carote, verza, zucca, asparagi, cime di rapa, arance, mele

Carne e pesce

Salsiccia, tonno in scatola, prosciutto

Cereali

Riso, pasta formato orecchiette

Varie

Pasta sfoglia, uova, scamorza affumicata, frutta secca

Lunedì

Pranzo

Una rondine non fa primavera, ma la pasta con le zucchine sì. Un piatto semplice e delizioso, specialmente se insaporito con olio buono e qualche foglia di basilico. Noi siamo per la semplicità anche se è vero che questo piatto offre infiniti orizzonti creativi: scegliete il vostro preferito tra le nostre migliori ricette.

Cena

Per cena ci divertiamo con delle stuzzicanti crocchette di zucca, prosciutto cotto e formaggio. Da antipasto a secondo piatto è un attimo, basta aumentare le dosi: scoprite come con la nostra ricetta.

Martedì

Pranzo

Oggi vi tocca un pranzo di tutto rispetto: torta salata con cime di rapa e salsiccia, un delizioso piatto unico foderato all’interno di croccante pasta sfoglia. Fate rosolare la salsiccia, a 5 minuti dalla fine unite le cime di rapa e uno spicchio d’aglio. Amalgamate insieme a uovo e formaggio. Riempite un disco di pasta sfoglia, cospargete di formaggio grattugiato e infornate a 180°C per 50 minuti.

Cena

A cena invece si rimane leggeri con la crema di carote arrosto, una zuppa delicata nella consistenza e decisa nel sapore grazie all’aggiunta di spezie e peperoncino. Una fetta di pane casereccio per accompagnare e siete a posto.

Vi è rimasto spazio per il dessert? Provate il nostro dolce alle mele e arance, una macedonia rinforzata da frutta secca e spezie. Ecco la ricetta.

Mercoledì

Pranzo

Finalmente sono arrivati gli asparagi. E quale modo migliore per gustarli se non con un bel risotto agli asparagi? Delicato, cremoso, perfetto con un bicchiere di vino bianco aromatico come il Riesling. Provatelo con la nostra ricetta senza errori.

Cena

Non è menù settimanale senza polpette, e questa volta usiamo il tonno, ingrediente economico e versatile. Le polpette di tonno si possono cucinare in tantissimi modi diversi: fatevi ispirare dalle nostre compilation al forno e in padella.

Giovedì

Pranzo

Se si parla di cime di rapa, non si può non menzionare il classico pugliese più conosciuto. Le orecchiette alle cime di rapa sono semplicemente strepitose, buone in ogni occasione compresa la mangiata di mezzanotte. Cominciate dal pranzo, con la nostra ricetta senza errori.

Cena

Le foglie più grandi della verza diventano l’involucro del vostro ripieno preferito. Parliamo degli involtini di verza, da realizzare sbollentando le foglie per pochi minuti e poi riempiendole di carne, formaggio o verdure. Cuocete con il sugo in padella o al forno per circa 20 minuti.

Per finire in dolcezza, vi consigliamo la nostra torta di mele e carote speziata, un dolce leggero e profumatissimo. Ecco la ricetta.

Venerdì

Pranzo

La torta rustica con patate, scamorza e tonno risolve problemi: svuota il frigo, stuzzica l’appetito e sfama un esercito anche all’ultimo minuto. Ecco qui la ricetta.

Cena

Venerdì, si sa, è di magro. Allora, dopo la scorpacciata del pranzo, rimanete leggeri e ben scaldati dalla vellutata di zucca con giusto un goccio di panna acida per renderla ancora più cremosa. Ecco la ricetta.

Sabato

Pranzo

Zucchine, prosciutto e scamorza costituiscono il goloso sformato di zucchine che dà il benvenuto al weekend, un piatto che fa bella mostra di sé al centro della tavola dalla sua teglia fumante. Alternate strati di zucchine grigliate, prosciutto cotto, scamorza affumicata, uovo spennellato e parmigiano grattugiato. Infornate a 180°C per 20-30 minuti.

Cena

Torniamo a occuparci degli ortaggi del momento con un piatto dall’aspetto decisamente gourmet: le crespelle agli asparagi, dal cuore di besciamella al formaggio. Ecco qui la ricetta.

Domenica

Pranzo

Cannelloni verza e salsiccia: sì, è decisamente domenica. Una bella alternativa al “solito” ragù e un nascondiglio perfetto per le verdure. Ecco qui la ricetta.

Cena

Dopo il tripudio del weekend serve un piatto dal comfort assoluto, caldo e rassicurante. Abbiamo pensato subito alla minestra di riso e patate, semplice e corroborante dopo una lunga settimana. Ecco la ricetta.

Infine, siccome è domenica, ci concediamo un dolcino: utilizziamo la base delle crespelle per le crêpes di mela con poco zucchero e, se volete, un goccio di sciroppo d’acero. Fatevi ispirare dalla nostra ricetta.