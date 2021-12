10 ricette di antipasti di Natale veloci da preparare

di Chiara Cajelli 13 Dicembre 2021

Se il buongiorno si vede dal mattino, il buon pranzo natalizio si vede dagli antipasti. Ed è sempre uno stress, ma non quest’anno: ecco gli antipasti di Natale veloci migliori secondo noi, che abbracciano la tradizione ma offrono anche soluzioni furbe e davvero molto carine.

Non ci siamo fatti problemi a usare tonno in scatola, rotoli di pasta sfoglia, crostacei surgelati, salumi alla buona perché durante le feste vale tutto e ogni regola culinaria può essere infranta. Ma non vi obblighiamo a valutare queste 10 ricette stupende, potete puntare comunque su quelle un po’ più sofisticate e impegnative!

Vol au venti ripieni

Incredibile ciò che si può fare con della pasta sfoglia confezionata, tonno sott’olio, maionese e capperi: ecco il tipico antipasto di Natale, ma in versione decisamente più casereccia, anche se il risultato sarà appagante come nel caso della loro veste più sofisticata. Qui, la ricetta.

Gamberoni in padella

Ecco la ricetta dei gamberoni in padella, semplice e veloce sia che partiate dai gamberoni freschi sia che usiate quelli surgelati. Fiamma alta, una bella sfumata di cognac e il gioco è fatto!

Stelle di sfoglia con mousse di mortadella

Carinissime, molto a tema, semplici da preparare, ideali se avete bimbi a casa, da personalizzare in modo molto semplice. le stelle di sfoglia sono la soluzione ideale per l’antipasto di Natale perfetto. La mortadella può essere sostituita da tonno, prosciutto cotto o salmone affumicato, ma potete anche fare una versione vegetariana usando besciamella e verdure. Ecco la nostra versione.

Capesante gratinate

Un antipasto elegante, raffinato, semplice, da condire come si vuole: capesante, un trito di pane ed erbe aromatiche, pochissimi minuti in forno e il gioco è fatto. Che ne dite? Eccovi la ricetta.

Albero di sfoglia

Da stelline di sfoglia, all’albero di Natale! Da qualche anno è un classico: molto grazioso, allegro, da farcire con ciò che piace o si ha a disposizione. Vi basterà usare un pesto, qualche dado di formaggio, pancetta o salame e il gioco è fatto. Ecco come l’abbiamo fatto noi.

Rotolo ricotta e spinaci

Concordiamo con voi che, magari, presentare un rotolo intero sulla tavola di Natale come antipasto non è il massimo… ma cambia tutto se lo servite già a fette e con accanto un ciuffo di crema al formaggio o di besciamella. Provare per credere! Provate la nostra ricetta.

Carpaccio di branzino

Noi abbiamo usato il branzino, ma cambiando gli addendi potete ottenere con altri pesci la medesima ricetta: tonno o salmone, lime o pompelmo… quest’insalata è leggera e molto natalizia, assolutamente da provare. Ecco come farla.

Insalata di rinforzo

Un classico, della tradizione più sincera. L’insalata di rinforzo è tanto semplice ma ha il rispetto delle pietanze più sofisticate. Noi la facciamo secondo metodo napoletano, e ci piacerebbe molto che la provaste anche voi.

Hummus di barbabietola

Tutti conosciamo l’hummus, la salsa mediorientale a base di ceci e sesamo: è buonissima sul pane tostato, come salsa per verdure crude, per sandwich saporiti… e in questa versione rosa e allegra contiene anche le barbabietole. Si tratta di una soluzione per attirare anche i più piccoli, che solitamente sono schizzinosi sugli ortaggi, e per portare un po’ di colore sulla tavola delle Feste. La ricetta? Eccola qui.

Cestini di bresaola

Sembrano rustici ma non lo sono affatto: questi cestini di pasta brisé e bresaola sono arricchiti da una mousse di pistacchi e pepe rosa, un connubio unico e inaspettato. Se non siete convinti, vi basterà sostituire la mousse con una maionese, magari fatta in casa. O ancora, lasciate il cestino vuoto e cambiate completamente farcitura: salsa rosa e gamberetti? Troppo anni 80? Naaah… Per fare i cestini, ecco la ricetta.