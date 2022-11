Veri e propri jolly, queste 10 ricette che raccontano di dolci perfetti in ogni occasione e per tutto l'anno: eleganti q.b., liberi dalla stagionalità, adatti a feste, compleanni e non-compleanni.

di Chiara Cajelli 14 Novembre 2022

Cosa intendo, esattamente, per “dolci perfetti” e “adatti tutto l’anno“? Intendo dolci che non contengano ingredienti reperibili in una sola stagione (quindi, non troverete nell’elenco la torta di cachi), che possono essere preparati anche se il clima è caldo (motivo per cui non includerò il tiramisù), che possono essere adatti tanto in famiglia quanto in circostanze formali ed eleganti (non troverete il croquenbouche), che non siano legati a feste specifiche (non troverete il tronchetto di Natale). Insomma, eccovi 10 dolci per ogni occasione veri e propri jolly.

Potrete prepararli sempre: che sia luglio o che sia novembre, che dobbiate fare il pranzo domenicale con i genitori o che dobbiate pensare al compleanno di un amico, che sia Pasqua o che sia Natale.

Lemon meringue pie

Si tratta di un dolce cremoso e fresco, con il limone come protagonista. La base è una frolla e la farcitura è una crema al limone, da preparare tondo o a barrette come nella nostra versione. La parte meringata è facoltativa ma di grande effetto: basterà fare una meringa italiana, usarla per decorare il dolce e poi abbrustolirla con il cannello.

Plumcake al latte

Una fetta del plumcake al latte è la benvenuta sempre, al mattino o per merenda, con il caffè o con un tè, persino alla sera dopo cena e davanti a un film o leggendo un libro. Semplicissima ricetta, che vi salverà in molte occasioni.

Torta con latte di mandorla

Ok, ok… “bevanda vegetale” alla mandorla. Questa torta è strepitosa e persino adatta a chi soffre di intolleranze alimentari: è infatti sia senza latticini sia senza uova. Sapore delicato, soffice, stupenda da servire a tavola intera ma anche già tagliata a fette. Se volete provarla, seguite la nostra ricetta.

Torta al caffè

Il caffè non solo è buono in ogni momento della giornata e dell’anno, ma anche in tutti i dolci… come questa soffice e corposa torta. Nella nostra versione abbiamo sostituito il burro con l’olio, ma se gradite un sapore più rotondo e di “caffellatte” allora usate pari dose di burro.

Semifreddo al pistacchio

Una serata primaverile, un pranzo estivo, una cena con i colleghi in pieno autunno: il semifreddo è sempre una proposta interessante e gradita, sofisticata, irresistibile. Provate questa ricetta al pistacchio, vi serviranno solo panna, latte condensato, pistacchi in crema e in granella.

Torta marmorizzata

Un impasto al cacao e uno alla vaniglia, versati alternandoli nello stampo per ottenere una marmorizzazione geometrica e quasi ipnotica. Stupenda da servire intera ma lo è ancor di più al taglio – come vedete dall’immagine. Seguite la nostra ricetta per un risultato identico.

Torta “Camilla” di carote

Vi ricordate, vero, le Camille? Le umide e profumate tortine a cupoletta a base di carote e farina di mandorle… strabuone, e noi ne facciamo una versione enorme e casalinga! Si tratta sicuramente di una torta rustica, ma con una bella cream cheese o panna a decorare può essere anche molto elegante.

Crostata di mele

La crosmata di tele, hem… crostata di mele è un classico intramontabile e sempre fine. Si può fare in mille modi ma noi preferiamo questa, con le fette belle consistenti e disposte a raggiera sulla frolla cotta a puntino. Come renderla molto elegante? Semplice, accompagnandola con la crema inglese appena fatta!

Torta magica

La torta magica è magica per un motivo ben preciso: come in una pozione non ci azzarderemmo mai a invertire ingredienti e a fare di testa nostra, per questo dolce vale lo stesso…ecco perché consiglio di evitare i peggiori errori in cui si cade spesso. Fidatevi della ricetta, e provate questa delizia sempreverde.

Panna cotta bicolore

Se per voi l’eleganza significa “dolce al cucchiaio” e “monoporzione” allora optate per la panna cotta. Sempre buona, con una storia antica e stupenda. Per fare 31, allora preparate quella bicolore seguendo la nostra ricetta: vaniglia, cioccolato, con salsa di cioccolato a decorare.