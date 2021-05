Qualche fortunato intravede dalle piante del proprio giardino sfumature rosso rubino, altri si preparano a spendere nei preziosi frutti: non sarebbero necessari dolci con ciliegie perché le ciliegie son buone da sé, ma è pure vero che trasformano ogni dessert in ricette sublimi.

Scoprite tutte le varietà italiane di ciliegie e valorizzatele particolarmente quest’anno, dato che il maltempo le ha messe a dura prova.

Poi amatele in confettura, o sciroppate, ma soprattutto nei muffin e nelle crostate: abbiamo selezionato per voi 10 imprescindibili ricette dolci con ciliegie, tra grandi classici e variazioni assodate.

Crumble di ciliegie

Il crumble di ciliegie è la dimostrazione che serve poco o nulla per cucinare un dolce eccezionale, partendo sa ingredienti semplici: ciliegie marinate e briciole di frolla croccante. Tutto qui. La ricetta è davvero adatta a tutti e per ogni livello di maestria, seguitela alla lettera e usate una teglia in ceramica, non a cerniera.

Cherry pie

La cherry pie è un dolce tipico statunitense, anzi iconico. Si tratta anche in questo caso di ciliegie marinate, racchiuse in due sfoglie di pie crust ovvero una pasta particolare e molto in uso nelle pasticcerie americane. Una sorta di brisèe, arricchita con un goccio di aceto di mele e e coperta poi da cristalli di zucchero subito prima di entrare in forno.

Crostata di ciliegie

Un classico intramontabile, che regala sempre un sorriso a chi la vede e fa innamorare chi l’assaggia: la crostata di ciliegie è un po’ la cherry pie nostrana, con confettura di ciliegie fatta in casa seguendo la nostra ricetta, ciliegie fresche a pezzettoni e la frolla burrosa che si scioglie in bocca. Salvatevi la ricetta!

Ciambella ciliegie e mandorle

Iniziare la giornata con questa ciambella, o farci merenda, equivale a godere di un momento di gioia. Come potrebbe essere altrimenti? Un impasto soffice e umido, tante ciliegie nel mezzo, la dolcezza delle mandorle, una colata di glassa allo yogurt… se volete assaggiarla, ecco la ricetta.

Torta Foresta Nera

Ecco la regina, la torta che più di tutte rappresenta l’accostamento con le ciliegie: la Foresta nera, Schwarzwälder Kirschtorte, con cioccolato fondente, chantilly nel mezzo, ciliegie saltate in padella con un q.b. di liquore Kirsch alle ciliegie. Irresistibile, ma per davvero. Qui abbiamo la ricetta, ma anche una guida sugli errori da non fare in questo dolce.

Chia pudding ciliegie e cocco

Siete golosi ma volete attenervi alla decenza e puntare su snack e dolci sani e leggeri? Il chia pudding fa al caso vostro: niente lattosio bensì latte di cocco, pochissimo zucchero, sciroppo d’acero, ciliegie duroni e i semi di chia a rendere tutto denso come un budino.

Crostata con amaretti e ciliegie

Questa crostata è stupenda ed elegante, molto raffinata anche da proporre come dolce dopo un pranzo o una cena, una sorpresa davvero speciale per qualcuno. Amaretti, ciliegie, cacao, Maraschino, burro e zucchero di canna sono alcuni degli ingredienti coinvolti, a rendere questa ricetta davvero imperdibile.

Cupcake cioccolato e ciliegie

Un semplice muffin al cioccolato può essere trasformato in cupcake alle ciliegie: aggiungete all’impasto ciliegie marinate sminuzzate, usate il loro succo per condire una cream cheese a decorare e completate con la classica ciliegina fresca oppure sciroppata. Che meraviglia!

Clafoutis di ciliegie

Apparentemente semplice, apparentemente banale, dall’aspetto umile e rustico, impreciso, tradizionale e considerato spesso “vecchio”: questo dolce, invece, ha tanto da raccontare e non ha nulla da invidiare ai dolci moderni e complicati. Anzi. Seguite la ricetta di un classico imbattibile, nato per valorizzare le ciliegie.

Quadrotti alla ciliegia

Come resistere a questi bei quadrotti alla ricotta, tipici di Vignola? Ricotta e ciliegie sono un abbinamento perfetto, ideale per feste, ora del tè, merenda. Delicati e molto eleganti, ideali da servire su un’alzatina.