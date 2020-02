Dolci per San Valentino, 20 ricette semplici

Le caramelle di Halloween, la torta di compleanno, perfino il derby panettone-pandoro di Natale. Gli eccessi zuccherini di tutte queste feste non sono niente in confronto alla parata di dolci per San Valentino, la data che celebra l’amore romantico e tutta la dolcezza (materiale e metaforica) che ne consegue. Il giorno degli innamorati è fatto della stessa sostanza delle Superchicche, ovvero “zucchero, cannella e ogni cosa bella”: cioccolatini, confetti, biscotti, torte, mousse e creme scandiranno il 14 febbraio per molti di voi, ne siamo certi.

I pasticcieri si staranno già sfregando le mani: e se vi dicessimo che i dolci fatti in casa sono ancora più buoni? Ahh, il gusto della soddisfazione! Avanti su, rimboccatevi le maniche e fate uscire l’Iginio che c’è in voi. Festeggiate l’amore con 20 ricette semplici e golose, per un San Valentino ancora più dolce.

Cioccolatini

In pasticceria, ammettiamolo, i gesti tecnici spesso rasentano i livelli della scienza esatta. È questo il caso di praline e cioccolatini, come del resto ci ricorda il sommo Knam. Fatti in casa non c’è paragone ma se non provate a San Valentino quando vi ricapita? Il segreto è aggiungere un po’ di panna quando fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria: versate negli stampini, inserite frutta secca se volete e via in frigorifero!

Tartufi al cioccolato

Se non ti lecchi le dita…con i tartufi al cioccolato avete tutte le scuse per farlo e godere senza remore. Siete ansiosi di provare? Ecco tutte le dritte nella ricetta senza errori.

Tartufini al cocco

Come lo yin vuole il suo yang, così i tartufi al cioccolato vogliono quelli bianchi al cocco. Basta impastare ricotta, zucchero e cocco rapé, passare le palline in un trito di biscotti tipo pavesini e tuffarle nel cioccolato bianco fuso. Paradisiaci!

Baci di Alassio

Cosa c’è di più romantico di un bacio? Forse lo stesso bacio dato di fronte al tramonto sul mar ligure. Si può fare di meglio? Sì, con il bacio di Alassio, il biscottino di nocciole farcito di golosa crema al cioccolato. Ecco qui la ricetta.

Baci di dama

Rimaniamo in tema baci rivolgendoci alle gentildonne. L’altra metà del cielo, almeno rispetto ai cioccolatosi baci di Alassio, è bianca e friabile. Voi quale preferite? Per scoprirlo provate la nostra ricetta artigianale dei baci di dama.

Macaron

San Valentino nella città più romantica del mondo è un sogno: realizzatelo a casa vostra con i macaron, la specialità parigina di Pierre Hermé. Qui vi proponiamo i francesissimi biscottini e vi diamo pure le dritte per farli senza errori.

Mousse al cioccolato

San Valentino vuol dire cioccolato in tutte le sue forme. Una in particolare non potrebbe essere più goduriosa: la mousse au chocolat. Morbida, spumosa, perfetta per imboccarsi a vicenda. Provate la nostra versione light di mousse fondente all’acqua.

Red Velvet cake

Rosso è il colore della passione e, naturalmente, della Red Velvet cake. Questa torta tipica americana è ripiena di cacao e ricoperta da una crema al formaggio. Il segreto è aggiungere qualche goccia di colorante alimentare all’impasto a base di latticello, creando un contrasto ancora più evidente con la farcitura di panna e mascarpone. Non per intolleranti al lattosio.

Cuori di frolla

Preparate smartphone e macchine fotografiche perché questi biscottini di pasta frolla e marmellata vi faranno venire gli occhi a cuore da quanto sono belli. Procuratevi le formine dell’amore e seguite la nostra ricetta di base.

Fragole e cioccolato

I due simboli della passione si abbracciano teneramente e vi regalano bocconi a dir poco lussuriosi. Le fragole glassate al cioccolato sono un classico semplicissimo da preparare: basta fondere a bagnomaria il cioccolato e inzuppare le fragole una a una. Lasciatevi tentare ma non troppo, bisogna aspettare che si raffreddino!

Lava cake

Il cucchiaio che affonda nel cacao, la crema calda che fuoriesce, il profumo che si espande. La lava cake è un food porn a cui davvero non si può resistere, un soufflé ripieno che si apre per voi in tutta la sua gloria. Gli bastano solo 5 ingredienti (cioccolato, burro, uova, zucchero a velo, farina) e i tempi giusti nel forno.

Crostata dell’amore

Per San Valentino date un twist alla crostata della nonna: con le forme giuste e un po’ di cioccolato la più classica delle torte diventa un simbolo d’amore. Qui trovate tutti gli errori da non fare per la crostata di frutta, il resto lo lasciamo al vostro estro!

Cupcake al torrone

A pensarci bene il 14 febbraio non è così lontano dal 25 dicembre, e scommettiamo che dalle festività natalizie vi è avanzato un po’ di torrone. Che farne? Presto detto, utilizzatelo per delle dolcissime cupcake! Ecco qui la ricetta facilissima.

Panna cotta al cioccolato e frutti rossi

Cioccolato e frutti rossi lo sappiamo, sono due super food afrodisiaci. Non solo, stanno benissimo sulla panna cotta: un dessert delicato che si fa in quattro e quattr’otto grazie a questa velocissima ricetta!

Budino al cioccolato

Il cioccolato, questo trasformista. Qui diventa un budino, fresco, goloso e soprattutto facile da fare. Pochi ingredienti (latte, burro, zucchero, farina, cioccolato, cacao) da far sciogliere lentamente e poi riposare in frigo. Munitevi di cucchiaio perché finisce in fretta!

Pavlova

La torta simbolo della Nuova Zelanda è più leggiadra che mai, proprio come la ballerina a cui è dedicata. Bianca e rossa ci ricorda una nuvola romantica, e non vediamo l’ora di morderla. Ecco qui la ricetta classica.

Torta morbida al cioccolato

Dopo le praline, il tartufo, la mousse e il budino, ci mancava solo la torta. Non una qualsiasi: la nostra ha il cuore morbido di cioccolato e sinceramente ancora non ci capacitiamo di quanto sia buona. Correte a cucinarla!

Brownie alla banana

Banana e amore vanno a braccetto. Così come banana e brownie: unite ingredienti secchi (farina, lievito, cacao) e umidi (burro, zucchero, latte e banana schiacciata), lavorate e infornate. La colazione, ovviamente a letto, è servita!

Torta Foresta Nera

Densa, elegante, maestosa: gli aggettivi per la torta Foresta Nera si sprecano. La bocca meglio usarla per masticare, va. Preparatela per un San Valentino coi fuochi d’artificio, basta non fare questi errori.

Crème brûlée

Detto fra noi: cosa c’è di più sexy del cucchiaino che affonda nella crosta caramellata della crème brûlée? Lo sa bene Amélie Poulain ma il feticismo appartiene anche a noi, fidatevi. Per l’effetto assicurato seguite le nostre indicazioni. Bon appétit!