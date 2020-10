Le ricette con la zucca sono innumerevoli, considerando la versatilità del frutto autunnale, nonché l’incredibile quantità di varietà di cucurbite. Quindi vien da chiedersi come mai, alla fine della fiera, ci troviamo sempre a parlare di risotti e tortelli, in tema di preparazioni salate.

Tenendo conto delle varietà del frutto, nonché di quali spezie abbinarvi, abbiamo stilato questa lista di 15 ricette salate con la zucca; il tempo per prepararle non vi mancherà considerando che l’ingrediente principale si conserva parecchi mesi.

Risotto con la zucca

Prima i grandi classici, per non sbagliare (e possibilmente senza sbagliarli). La zucca e il riso si sposano alla perfezione, che siate fan della barocchissima Marina di Chioggia, che abbiate trovato una zucca di Piozzo in qualche mercatino o che, al contrario, vi siate imbattuti nella solita Butternut, con una noce (facciamo due) di burro e un soffritto ben assestato è difficile che stiate preparando una cattiva ricetta. Volete la nostra? Eccola.

Tortelli di zucca

Non vi sarà difficile reperire una Mantovana (quella con il caratteristico turbante), se siete decisi a preparare la ricetta dei tortelli di zucca come si conviene, ovvero con amaretti, Parmigiano Reggiano, mostarda e olio di gomito.

Pasta con crema di zucca

Semplice, appagante, sazia, comprende dolcezza ma anche sapidità, e variando lo speck con zucchine renderete la pietanza perfetta per tutta la famiglia e le esigenze alimentari. Aglio e noci avvolgeranno tutti i sapori, per un vero trionfo stagionale. Noi ne siamo innamorati, e vi esortiamo a provare la nostra ricetta.

Gnocchi di zucca

La zucca, soprattutto Hokkaido, Delica e Mantovana, hanno da cotte una consistenza asciutta e compatta molto simile a quella delle patate: sono quindi perfette per fare gnocchi, arancioni e saporiti. Come condimento? Gorgonzola, burro e salvia, olio e noci tostate… Ecco la nostra ricetta, da seguire passo passo.

Focaccia in padella, zucca e salsiccia

La focaccia in padella non è certo una novità, né è la prima volta che ve la proponiamo: in questa versione, tuttavia, con zucca e salsiccia, non potete dire non sia invitante o particolare. Ideale per una serata con gli amici, o da portare come schiscetta in ufficio. Qui trovate la nostra ricetta.

Lasagne zucca e salsiccia

Come anticipato nell’introduzione, non potevamo escludere le lasagne di zucca dalla lista. Potreste farle in mille varianti, con zucca in crema o a fette, con carni o formaggi, con verdure o liscia… Noi le facciamo così, voi?

Frittelle di zucca e salsa aioli

Per un aperitivo sostanzioso, o una serata tv e divano in tutto relax e al calduccio, queste pepite fritte di zucca sono una vera e propria tentazione. Una tira l’altra, soprattutto se intinte nella speciale salsa che abbiamo scelto. Eccole, da provare.

Conchiglioni ripieni con zucca

Zucca dolce, mozzarella filante, salsiccia anche in questo caso, erbe aromatiche e pasta cotta al dente: un primo piatto così può esere proposto anche per un’occasione elegante e formale, per una cena importante o con gli ospiti della domenica. Provate a seguire la nostra ricetta.

Cotolette di zucca

Non eleganti come i conchiglioni, ma molto originali e ideali per far mangiare le verdure anche ai più piccoli: “cotolette” di zucca impanate con uovo e pangrattato, e fritte a puntino. Dovete assaggiarle, le amerete.

Torta salata zucca e scamorza

Una torta salata è sempre la soluzione ideale da fare anche all’ultimo minuto, ricorrendo se necessario alla sfoglia confezionata (chi siamo, noi, per giudicare?). Per renderla stagionale e un piatto unico abbiamo scelto zucca, scamorza, noci e patate, per una consistenza unica e corposa. Trovate qui la nostra ricetta.

Pasta al forno con la zucca

Oh che meraviglia, una bella pasta al forno ricca di condimento e che soddisfa sempre tutti quanti, un trionfo quando la portate in tavola. Che ci mettiate crema di zucca o cubetti, formaggi vari, verdure poco importa… se bilanciate bene i sapori, è sempre e sicuramente un successo. Qui trovate la nostra versione.

Quiche zucca e speck

La quiche è la versione un po’ più elegantina della torta salata, e parte solitamente da un condimento semi liquido che si addensa in cottura. Questa di zucca ci piace particolarmente, sembra nascere per imbandire un banchetto a tema autunnale. Ecco come la facciamo noi.

Crema di zucca, patate e finocchi

Avevamo previsto ci sarebbero state una crema o una vellutata… ma come questa non la troverete spesso: corposa, saporita, fresca, light. Comprende patate ma anche finocchi, che conferiscono un retrogusto balsamico; trasformatela da crema in vellutata, aggiungendo una parte grassa come mascarpone, panna o latte. Eccovi la nostra ricetta.

Crocchette di zucca, prosciutto e formaggio

Aperitivo casalingo? Un bel vino bianco secco e queste crocchette deliziose con zucca e prosciutto. Potete farne anche in quantità, che tanto finiranno in men che non si dica… ma se dovessero avanzare non preoccupatevi, il giorno dopo salatatele in padella a fuco moderato. Ecco come farle.

Zucca al forno ripiena

La zucca napoletana o Butternut non ha un sapore dolce, né è compatta: è un po’ acquosa, filamentosa e soprattutto ha il sapore tendente al “muschiato”: non ve la consiglieremmo in nessuna delle ricette precedenti, ma potete provarla intera e ripiena. Optate per una farcitura forte, ricca e sugosa, con spezie e carne rossa, selvaggina, funghi, formaggi stagionati.