Per fare le ricette con le nocciole selezionate per questo articolo potrete usare la varietà del vostro territorio o quella che più vi piace. Ve ne avevamo presentate ben 15, tutte italiane e tutte da conoscere, dalla tonda gentile delle Langhe IGP alla tonda di Giffoni IGP, dalla mortarella alla gentile romana DOP.

La frutta secca è ricca di fibre e vitamine e le nocciole detengono, insieme alle mandorle, il primato tra i frutti più ricchi di vitamina E, fondamentale per il benessere della pelle e rallentare l’invecchiamento. La presenza di grandi quantità di manganese, invece, fa delle nocciole degli ottimi antiossidanti. E poi ancora fitosteroli, magnesio, acido oleico e tanti altri elementi essenziali per la nostra salute.

Le nocciole però sono soprattutto buone e, oltre ad essere uno snack sano e nutriente, si prestano alla realizzazione di numerosi piatti, sia dolci che salati. Dall’immancabile crema spalmabile al pane, dal filetto in salmone alle tante versioni di torta con le nocciole fino al croccante e al torrone dei morti: ecco la nostra selezione di ricette con le nocciole da ripetere a casa.

Crema spalmabile

Il mondo si divide tra coloro che non possono farne a meno e quelli che la detestano e vivrebbero bene “in un mondo senza”. Comunque la si pensi, la nutella è una delle prime cose a venire in mente quando si parla di ricette con le nocciole. Nonostante le imitazioni e – diciamolo pure – nonostante prodotti qualitativamente superiori, la crema spalmabile per eccellenza continua a non temere rivali e a occupare gli scaffali dei supermercati e delle nostre dispense. Se volete provare a farla in casa, ecco la nostra ricetta per una crema spalmabile alle nocciole perfetta per farcire biscotti o crostate… o da mangiare a cucchiaiate.

Biscotti alle nocciole

Le nocciole rappresentano un ingrediente sempre molto presente nei dolci e soprattutto nei biscotti. Ideali sia per la colazione che per una pausa golosa a merenda, i biscotti con le nocciole sono un passepartout. Vi proponiamo ben due ricette: una di biscotti alle nocciole semplice e un’altra di biscotti con nocciole e cioccolato, un’accoppiata che si rivela sempre vincente. A voi la scelta.

Torta alle nocciole

Anche di torte alle nocciole esistono una varietà infinita di ricette, d’altronde parliamo di dolci della tradizione, ogni regione ha la sua. Proporvele tutte sarebbe impossibile ma potete provare a rifare a casa la Cortemilia, dolce tipico delle Langhe, oppure una soffice torta tipicamente autunnale con nocciole e frutti di bosco, buona sia a merenda che a colazione. Di quest’ultima vi proponiamo anche una variante con nocciole e uva fragola ma andrà bene qualsiasi varietà d’uva.

Torta gianduia

A proposito di nocciole e di Piemonte, un capitolo a parte merita la crema gianduia, nata per puro caso dall’unione tra cacao e nocciole. La torta gianduia è un dolce che ha come base proprio un pan di spagna al cacao e nocciole e una farcitura sempre al cioccolato. Noi vi proponiamo la versione della torta gianduia di Ernst Knam.

Rotolo alle nocciole

Il rotolo è un dolce classico che non passa mai di moda, non è difficile da fare, fa bella figura e piace molto anche ai bambini. Questa la nostra ricetta per un rotolo alle nocciole con una farcitura di panna, mascarpone e crema alle nocciole. Per un gusto di nocciola più intenso, sostituire un po’ di farina della pasta biscotto con della farina ottenuta dalle nocciole tritate finemente.

Semifreddo alla nocciola

Chi ha detto che in autunno non si possa concludere un pasto con un bel semifreddo? Panna, zucchero e uova sono la base di questo dolce che molti confondono con il parfait. Per fugare ogni dubbio, qui è dove vi abbiamo spiegato le differenze. Il semifreddo alla nocciola si prepara in pochissimo tempo ma che potete tenere in freezer per un dessert da servire a un ospite inaspettato o per una voglia improvvisa di dolce. Ecco la ricetta da copiare.

Croccante di nocciole

Nocciole, zucchero e limone per un dolce che fa parte della nostra tradizione da secoli. Un torrone da sgranocchiare a fine pasto o per una merenda golosa. Nonostante la semplicità degli ingredienti, il croccante presenta sempre delle insidie, a cominciare dallo zucchero, che non deve essere bruciato. Per farlo a regola d’arte, seguite la ricetta del croccante alle mandorle sostituendo queste ultime con le nocciole.

Torrone dei morti

Per la festa di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti non c’è pasticceria napoletana che non abbia in vetrina un torrone al cioccolato e nocciole. Il torrone dei morti, chiamato così proprio perché è tipico dei primi giorni di novembre, non si trova in nessun altro periodo dell’anno. Ecco perché potete provare a farlo a casa e mangiarlo tutte le volte che volete. Basta sciogliere a bagnomaria del cioccolato fondente con cui rivestire uno stampo da plumcake. Mentre solidifica, tostate le nocciole intere in padella. Sciogliete a bagnomaria cioccolato bianco e cioccolato al latte e aggiungete della crema di nocciole (nutella o quella fatta in casa). Aggiungete le nocciole e versate tutto nello stampo, facendo raffreddare in frigo. Dopo qualche ora potete rivestire con altro cioccolato fondente fuso. Sformate solo dopo almeno 5-6 ore, tagliate a fette e servite.

Pane con le nocciole

Le nocciole non sono solo un ingrediente specifico per i dolci ma si prestano anche a tantissime ricette salate. Non solo, sono perfette anche per un pane da mangiare sia a colazione che per accompagnare secondi o insalate. Scegliete una delle nostre ricette di pane fatto in casa e aggiungete delle nocciole tritate grossolanamente all’impasto. Le noci sono anche alla base del pangiallo romano, dolce tipico delle feste a base di frutta secca, canditi, miele e cioccolato.

Risotto funghi e nocciole

Il risotto ai funghi è il classico primo piatto che non manca mai sulle tavole autunnali, da nord a sud. Che siano porcini, champignon o misti, provate ad aggiungere delle nocciole per dare un gusto ancora più rotondo e avvolgente al piatto. Qui la nostra ricetta del risotto con i funghi champignon.

Pesto con le nocciole

Restiamo ancora nella zona primi piatti con una variante di un condimento che possiamo definire classico. Le alternative sono due: o sostituite i pinoli con le nocciole nella ricetta del tradizionale pesto ligure oppure fate un pesto solo di nocciole, con l’aggiunta di parmigiano, olio d’oliva e, se volete, aglio.

Arrosto alle nocciole

Sempre dal Piemonte, arriva la ricetta dell’arrosto di vitello con nocciole delle Langhe. Piatto delle feste e delle occasioni speciali, richiede tanta pazienza perché la cottura è lenta e lunga ma il risultato finale ricompensa dell’attesa e della fatica. Per una variante alla ricetta tradizionale, potete seguire la nostra ricetta dell’arrosto di vitella e aggiungere una salsa preparata con nocciole tritate, latte, farina, olio, sale e pepe.

Pesce persico al forno

Poco comune ma con risultati davvero sorprendenti è l’abbinamento pesce e nocciole. Un pesce apparentemente comune come il pesce persico può trasformarsi in un piatto dal gusto deciso e originale grazie alle patate e alle nocciole tostate. Ecco la ricetta.

Filetto di salmone in crosta di nocciole

Ancora una proposta per un secondo di pesce, perfetto soprattutto quando si hanno ospiti, perché molto scenografico anche da vedere. La panatura di nocciole tritate regala una gradevole croccantezza a ogni boccone. Per prepararlo, sostituite (o aggiungete) le nocciole ai pistacchi e alle mandorle alla nostra ricetta.

Nelle insalate

Le nocciole sono perfette anche da aggiungere alle insalate miste: con rucola e grana, con melagrana e feta, con spinaci e mirtilli, con tonno e lattuga o con radicchio e fettine di mela. Le possibilità sono praticamente infinite, basta usare solo un po’ di fantasia.