Le migliori ricette estive non devono essere prerogativa di chi – plexiglass o no – sta andando al mare o a prendere una boccata d’aria in montagna… no, anche noi che possiamo prendere solo una boccata d’ansia stando in ufficio o al pc ce le meritiamo. Anzi, forse le meritiamo più di chiunque altro! Facciamo dunque il pieno di summer vibes, con quei classici intramontabili che fanno subito atmosfera e mettono nel giusto mood.

Coldiretti sostiene che la regina del cibo da spiaggia sia l’insalata di riso, e chi siamo noi per dare torto? Partiremo proprio da lei infatti, per esplorare poi le ricette estive salate e dolci per luglio e agosto e sentirsi in vacanza anche a casa propria.

Insalata di riso, anche fuori dagli schemi

L’insalata di riso sarà scontata, sarà passata di moda, ma diamine se la metti in tavola finisce sempre. Inoltre, sarà forse scontato e superato il metterci quegli orrendi e aspri condiriso a base di cetriolini e cipolline, che fan subito anni 80 (ma anche 70)… ma con i giusti ingredienti prende il volo! Ecco le nostre insalate di riso, raccomandandoci di provarle tutte e di non farvi problemi a modificarne aggiungendo o togliendo: è il bello di questa pietanza.

Peperoni ripieni di riso

Sempre con il riso – in bianco o al pomodoro – potete fare i peperoni ripieni: un altro onnipresente alle cene e pranzi estivi. Giocate con i colori: peperoni gialli, verdi e rossi con riso cotto a puntino e arricchito con ciò che preferite, dalla carne ai formaggi agli ortaggi. Ecco qui alcuni succulenti spunti e una guida su quali errori evitare nel farcirli.

Gazpacho

Il gazpacho è probabilmente in piatto internazionale che meglio rappresenta l’estate: tanti ortaggi tra cui i pomodori, ghiaccio, colori. Cosa c’è di meglio? Se non lo conoscete, si tratta di una pietanza andalusa, una sorta di zuppa servita freddissima accompagnata da crostini di pane. Strepitosa e da provare, ecco per voi la nostra versione ma non lasciatevi sfuggire le alternative come il gazpacho di zucchine.

Pasta allo scoglio e alle vongole

Non c’è estate senza gli spaghetti allo scoglio: terrazze invase dalla brezza salmastra, penombra, tovagliati bianchi, gabbiani in sottofondo e… profumo di mare nell’anima. Cozze, vongole, calamari, polpi: come si fa a resistere? Più semplici sono e più sono buoni, soprattutto se lasciano quel sughetto salino che è la parte decisamente più buona.

Zucchine ripiene di carne

Un altro classico estivo è la zucchina ripiena: lunga o tonda non importa, e nemmeno se gustata calda o a temperatura ambiente, l’importante è che non manchino mai. Abbiamo qui tantissime idee, che possono essere spese anche per farcire le melanzane, scegliete la vostra preferita e iniziate da quella!

Pasta alla Norma

Una pietanza dedicata al Cigno catanese, Vincenzo Bellini, quando fu acclamato in città per La Norma, sua celebre opera: melanzane fritte, pomodoro, ricotta salata, spaghetti oppure rigatoni. Un’istituzione, diventata tradizione oltre che profondo omaggio: ecco la ricetta originale!

Fritto misto

Chissà per quale motivo si frigge a manetta proprio nel periodo più caldo dell’anno… non è dato sapere, ma ne raccogliamo sempre volentieri i frutti. Anzi, i fritti. Come ad esempio quello per eccellenza ovvero il fritto misto di pesce. La frittura ha regole ben precise, e non è scontato ottenerne una perfetta, ma quando si riesce a fare il fritto misto croccante e leggero l’effetto è da sogno ad occhi aperti.

Banana split

Dai, vi abbiamo fatti sorridere?? Riviera, baretto all’angolo con tende blu e tavolini fuori, il puntello al primo appuntamento da quindicenni, parecchi anni fa. Il banana split è il gelato più trash e al contempo meraviglioso che abbiano mai ideato: banana, “spaghetti” di gelato, panna montata, salse al cioccolato e amarena, la ciliegina.

Paella

Simbolo per eccellenza di convivialità e calore, la paella è un’altra pietanza proveniente dalla penisola Iberica. Ne esistono diverse tipologie ufficiali ma le varianti “profane” ormai non si contano più. Gli elementi principali sono il riso – che deve cuocere e fare la caratteristica crosticina sul fondo – e le verdure (pomodori, peperoni); a seconda delle varianti, poi, c’è pesce misto, crostacei e molluschi, oppure carne. Ecco la paella alla valenciana.

Impepata di cozze

Impepata di cozze? 1 kg grazie, pro capite. Questa è una pietanza estiva da godersi fino in fondo e senza preoccuparsi di galateo, tovaglia, tovaglioli, tener pulite dita e guance: meno dignità si ha nel mangiarla, più sarà un pasto indimenticabile. Scoprite come farla in casa!

Prosciutto e melone

Abbiamo già sdoganato il cliché di prosciutto e melone, ma in una lista come questa non potevano certo mancare. Appena il caldo si fa sentire, e la verità è che prosciutto+melone rende felici grandi e piccini da non si sa nemmeno più quanto tempo.

Gelo di anguria

Conoscete il gelo di anguria, o di mellone – termine con il quale in alcune aree del sud Italia si indica il cocomero? Si tratta di un dessert siciliano dal sapore super concentrato e rinfrescante: una soluzione perfetta e geniale per servire anguria agli ospiti, senza costringerli a sbrodolarsi. Ricetta al volo? Vi serviranno solamente polpa di anguria frullata, poco zucchero e amido di mais: frullate e setacciate la polpa, scaldate, unite lo zucchero (120 g circa ogni 1,5 kg di polpa) e l’amido (metà rispetto allo zucchero), versate negli stampi e lasciate raffreddare.

Pasta fredda

Farfalle, penne, maccheroni… tutti formati perfetti per essere cotti al dente e conditi poi con ogni bontà che la stagione mette a disposizione: tonno fresco o in scatola, mozzarelline, pollo, zucchine, piselli, verdure varie, salmone e chi più ne ha più ne metta. Eccovi diversi spunti e un articolo sugli errori da evitare, per non avere paste fredde asciutte e insipide.

Crema di caffè

Non è un dessert ma nemmeno l’equivalente del caffè al volo. Non è granita ma nemmeno un gelato. La crema di caffè è un’alternativa al caffè, un’idea semplice e sempre d’effetto per concludere i pasti in maniera alternativa o fare una merenda estiva interessante.

Granita

Concludiamo in bellezza, con il classico dei classici: la granita. Non importa che sia grattachecca, che sia la versione “seria” e tipica alle mandorle o quella spiccia delle gelaterie o bar, che sia con succo bio o con sciroppi: quanto è buona la granita in estate? Magari alla menta o all’anguria, con una pallina di gelato fiordilatte fluttuante in superficie.