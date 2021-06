Altro che prezzemolo, i limoni sono onnipresenti nella maggior parte delle ricette della nostra cucina, sia dolci che salate. Trovare un piatto in cui non siano presenti almeno il succo di un limone o una grattugiata di scorza dell’agrume più profumato e versatile di tutti è un’impresa. D’altronde, solo in Italia ne esiste una tale varietà che non potevamo farne un ingrediente di alcune delle ricette più rappresentative dello stivale.

Tralasciando le proprietà nutrizionali e benefiche e l’uso del limone nell’industria cosmetica e farmaceutica, risalente all’antica Grecia, il limone in cucina riesce a dare quell’inconfondibile aroma fresco e profumato a qualsiasi portata.

Le ricette con i limoni sono molte più di 15 ma, dovendo fare una scelta, ho selezionato tra quelle più tradizionali, facilmente replicabili da tutti, cercando di inserire sia proposte dolci che salate.

Risotto al limone

Per la prova costume siamo già in ritardo ma tenersi leggeri, soprattutto con l’arrivo del caldo, fa sempre bene. Invece del classico riso in bianco un risotto al limone fresco ma con carattere può fare la differenza in un pranzo estivo. Ve ne proponiamo ben due versioni: il risotto con sedano e limone, semplice e delicato, adatto anche se siete a dieta, e il risotto al blu di bufala, limone, nocciole e insalata Luisa, dal sapore più deciso, perfetto per un’occasione importante o per sfoggiare le vostre doti culinarie in una cena di fine estate/inizio autunno.

Spaghetti al limone

Se gli spaghetti al pomodoro sono il primo piatto italiano per eccellenza, gli spaghetti al limone possono essere incoronati come il primo piatto più fresco di tutti. Veloci, semplici e alternativi ai soliti primi piatti preparati in pochi minuti, possono essere personalizzati con acciughe, del salmone appena scottato o con la bottarga, come nella ricetta pronta da copiare.

Pollo al limone

Il limone può servire a dare un gusto diverso anche a un triste petto di pollo alla piastra, tipico secondo piatto di chi sta attento alla linea. Ma sano e salutare non vuol dire insapore, per cui eccovi la nostra ricetta per un pollo al limone light ma ricco di gusto. Se, invece, volete preparare delle scaloppine al limone perfette, fate attenzione a non fare uno di questi errori.

Marmellata di limoni

Ormai l’abbiamo imparato a memoria: la marmellata è solo quella di agrumi, tutte le altre sono confetture (questo è l’articolo in cui vi spieghiamo tutte le differenze). Quindi non c’è marmellata più marmellata di quella di limoni. Buonissima da spalmare sul pane o sulle fette biscottate a colazione o per guarnire una crostata da mangiare a merenda. Aromatizzate la marmellata con le vostre spezie preferite e seguite i nostri consigli per prepararla senza errori e, nel caso vi venisse troppo amara, ecco come fare.

Ciambella al limone

I dolci della tradizione non li batte nessuno perché hanno il vantaggio di avere ingredienti semplici e genuini e di piacere a tutti. La classica ciambella al limone, anche in versione senza burro, risolve la voglia improvvisa di dolce e può accompagnare sia una tazza di latte al mattino che un tè o un caffè in qualsiasi momento della giornata. Se vi sentite particolarmente ispirati e volete farne una versione diversa, provata la ricetta della fluffosa al limone, soffice e profumata.

Crostata al limone

Tornando ai dolci delle nostre nonne, la crostata è sul podio insieme ai ciambelloni e alla torta di mele. Per comodità, ho inserito tra le crostate i vari dolci preparati con la pasta frolla, dove il protagonista è sempre il limone. Si passa da una crostata al limone senza uova a una sbriciolata con ricotta e limone, realizzata con un guscio croccante di biscotti. Infine, ci spostiamo nella tradizione anglosassone, con una deliziosa lemon tart.

Limoncello

Sarà che sono nata e cresciuta a due passi dalla costiera amalfitana, ma non si può parlare di ricette con i limoni senza nominare il limoncello. Fine pasto per eccellenza non solo in Campania ma ormai in tutta Italia, il limoncello è anche tra i liquori più preparati in casa. Provate la nostra ricetta ma sono sicura che ogni famiglia ha la sua personale ricetta tramandata da generazione in generazione. Se vi piace sperimentare gusti nuovi, provate anche il nostro liquore alla menta e limone, da servire rigorosamente ghiacciato.

Cheesecake al limone

D’estate la cheesecake è tra i dolci che vanno per la maggiore, perché è fresca, non ci costringe ad accendere il forno e può essere personalizzata in mille modi. Se vi piace giocare con i contrasti di sapori, questa cheesecake al limone e cioccolato bianco è perfetta e vi farà fare un figurone anche nelle occasioni importanti. Per un dolce che invece sia soprattutto buono e fresco, ecco la ricetta della torta fredda al limone, meno scenografica ma ugualmente golosa. Simili a una cheesecake anche questi quadrotti ricotta e limone, velocissimi da preparare.

Tiramisù al limone

Uno di quei dolci che ognuno ha preparato almeno una volta nella vita e che è presente nel menu di qualsiasi ristorante o pizzeria è il tiramisù. Se non amate il caffè o se volete provarne una versione più fresca, provate la nostra ricetta del tiramisù al limone e cioccolato bianco, con i savoiardi inzuppati in una bagna al limoncello: non tornerete più alla versione classica.

Torta caprese al limone

In tema di rivisitazioni, non può mancare la versione “bianca” di un dolce della tradizione campana: la torta caprese. Nel 2008, il pasticciere Sal De Riso lancia la caprese al limone con farina di mandorle e cioccolato bianco che nel giro di pochi anni è già diventata un classico. Ecco la ricetta da copiare.

Delizie al limone

E restiamo in zona con un dessert dalla storia più recente ma che è entrato di diritto tra i dolci tradizionali della costiera amalfitana. La delizia al limone è una soffice cupola di pan di spagna bagnato al limoncello e farcito con una crema diplomatica al limone. Tutto sotto una glassa al limoncello. Un dolce per le grandi occasioni che è possibile replicare anche a casa: ecco la ricetta.

Panna cotta al limone

I dolci al cucchiaio sono degli evergreen, accanto al tiramisù, la panna cotta è certamente tra i più amati. Ideale sia d’estate che d’inverno, è un dolce versatile molto facile da preparare e che può essere personalizzato con qualsiasi gusto. Noi vi proponiamo la ricetta della panna cotta al limone e composta di fragole.

Frittelle al limone

Ancora un dolce che profuma di tradizione e che è amatissimo dai bambini: le frittelle. Morbide, soffici, profumate e, non serve neanche dirlo, una tira l’altra. Provate la nostra ricetta delle frittelle aromatizzate con scorza di limone e limoncello. Non riuscirete a smettere di mangiare.

Soufflè al limone

Fare un soufflé non è facile, soprattutto se siete alle prime armi in cucina, il rischio che si sgonfi o che non si gonfi a sufficienza è dietro l’angolo. Eppure è un dolce che si prepara in poco tempo e con pochissimi ingredienti. Mettetevi alla prova con il soufflé al limone e prendetevi le vostre soddisfazioni.

Sorbetto al limone

Concludiamo con un altro classico, il sorbetto al limone, un tempo usato come dopocena o per pulire la bocca tra una portata e l’altra ma ormai è diventato un dessert da gustare in qualsiasi momento della giornata. Se volete prepararlo a casa, ecco la nostra ricetta da copiare.