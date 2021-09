12 ricette con la feta per conservare il sapore delle vacanze anche al rientro a casa: dalla tradizionale insalata greca alla frittata, passando per la feta impanata, il burek e gli spiedini di frutta.

di Maria Iniziato 16 Settembre 2021

Il cibo è uno dei motivi per cui le vacanze in Grecia lasciano sempre un ricordo indelebile. Ecco perché vi proponiamo un listone di ricette capace di sopperire a tutta la nostalgia del caso. D’altronde la feta, tradizionale formaggio greco amatissimo anche da noi italiani, è presente nei supermercati della Penisola oramai più della Nutella. Oltre a renderla protagonista di fresche insalate (abbiamo scelto 6 varianti della famosa insalata greca), potete usare questo formaggio dal gusto così sapido e particolare per condire delle paste fredde, la pizza o farci una frittata. Insomma, dall’aperitivo fino ai secondi piatti, la feta si rivela molto più versatile di quanto si possa immaginare.

Le migliori ricette con la feta sono a vostra disposizione per riportarvi con la mente ai giorni di vacanza tutte le volte che volete.

Insalata con feta in 6 versioni

L’insalata greca è sicuramente uno dei piatti ellenici più famosi e più amati di sempre e non è facile capire perché: è ricca, è fresca, è nutriente ed è anche colorata, che non guasta mai. Oltre alla tradizionale versione con pomodori, cetrioli, feta, olive e cipolla (qui la ricetta), ve ne proponiamo 5 varianti: con melanzane e pomodorini, con fagiolini e mandorle, con anguria e rucola o con anguria e olive, e infine con pesche, pomodorini e olive nere. Scegliete la vostra preferita o prendete spunto per creare la vostra insalata con feta personalizzata, aggiungendo o sostituendo ingredienti.

Frittata con feta

Se avete feta, pomodorini e olive nere potete anche cimentarvi in un altro tipico piatto ellenico, la frittata greca. Una ricetta da gustare come secondo piatto o come portata unica ma, come tutte le frittate, da mangiare anche fredda, per un pic nic o una gita fuori porta. Per una versione alternativa, provatela con spinaci, feta e mandorle tostate. Ecco la ricetta da copiare.

Spanakopita

Rimanendo sempre tra i piatti tradizionali greci, se vi piace mettervi alla prova con la cucina etnica, potete provare a rifare a casa la spanakopita, la tipica torta salata fatta con pasta fillo ripiena di spinaci, feta, uova e aneto che viene solitamente servita come antipasto sotto forma di fagottini da mangiare caldi.

Burek

Pasta fillo e feta sono tra gli ingredienti di un altro piatto tipico della zona ellenico-balcanica: il burek. Nato in Turchia, si è poi diffuso anche in altri Paesi limitrofi, con varianti più o meno simili. Vi proponiamo la nostra versione senza carne, adatta quindi anche ai vegetariani. Ecco la ricetta.

Pasta fredda con feta

In questi ultimi scampoli d’estate le temperature sono ancora idonee al consumo di primi piatti freddi, per cui una bella insalata di pasta si mangia sempre volentieri, anche come pranzo da portare in ufficio. La feta è perfetta per condire la pasta fredda, ve ne proponiamo due alternative: la pasta fredda con piselli e feta e la pasta fredda con pomodori secchi e feta. Anche qui, prendete ispirazione e sbizzarritevi con nuove ricette.

Gnocchi

Gli gnocchi di patate sono il classico comfort food che ci riporta indietro ai piatti preparati dalle nonne nei pranzi di famiglia. Ve ne proponiamo una versione leggermente diversa dal sapore internazionale, con carote e patate nell’impasto degli gnocchi e un condimento a base di feta e friggitelli. Ecco la ricetta da copiare.

Plumcake salato

Per un aperitivo all’ultimo momento o per un pic nic, un plumcake salato salva sempre. Parliamo di quelle ricetta svuotafrigo in cui mettere dentro formaggi, salumi, verdure e tutto quello che abbiamo a disposizione. Se avete uova, zucchine, feta e menta provate la nostra ricetta. Per la primavera, invece, mettete da parte la ricetta della torta salata asparagi e feta, una variante ancora più gustosa.

Torta salata con feta

Se siete fortunati ad andare ancora al mare in autunno, una torta salata è il pranzo ideale da mangiare sotto l’ombrellone. Tutti coloro per cui le vacanze sono solo un lontano ricordo possono invece prepararla per una cena o un brunch di fine estate. La nostra ricetta prevede feta, pomodorini e uova racchiusi in guscio di pasta sfoglia ma, con un po’ di fantasia, potete creare la vostra personale torta salata con la feta.

Pizza con feta

Se siete di quelli che la pizza è solo margherita, saltate direttamente alla prossima ricetta. Se, invece, vi piace provare nuovi impasti e, soprattutto, topping insoliti, vi suggeriamo una pizza farcita con verdure e formaggi (tra cui ovviamente la feta) fresca e colorata. Noi l’abbiamo preparata sottile e croccante, per una pizza alternativa da fare nel forno di casa. Ecco la ricetta da copiare, siamo sicuri che vi piacerà.

Feta al forno

I vegetariani ameranno molto questo secondo piatto che profuma di mediterraneo ma siamo sicuri che farà impazzire anche tutti gli altri. Preparare la feta al forno è semplice: basta disporre in una pirofila la feta insieme a cipolle, pomodori, olive, aggiungere sale, olio, origano e altre spezie preferite e infornare in forno statico preriscaldato a 180° per circa un’ora. Un piatto semplicissimo da fare ma dal gusto eccezionale.

Feta impanata

In alternativa, per un secondo veloce, provate la feta impanata e fritta. Per la panatura, vi basterà infarinare la feta, passarla poi nell’uovo e nel pangrattato facendolo aderire bene al formaggio. Friggete poi le fette di feta in abbondante olio di semi bollente e fate dorare da entrambi i lati. Servite con un’insalata verde o con verdure a piacere. Se non volete friggere, potete anche cuocere la feta impanata in forno a 200° per circa mezz’ora.

Spiedini di frutta e feta

Il gusto sapido e acidulo della feta si sposa benissimo anche con la frutta, come già abbiamo visto nelle insalate. Per un aperitivo sfizioso provate a realizzare degli spiedini alternando pezzetti di feta spolverizzati con un po’ di paprika a cubetti di anguria o melone, inframezzati da foglioline di rucola.