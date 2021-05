Dimentichiamo per un attimo le insalate sinonimo di light e dieta – cosa, tra l’altro, assolutamente non vera come vi abbiamo dimostrato tempo fa – e rendiamole sinonimo di fantasioso, succulento, gustoso, colorato, sostanzioso… non vi sentite meglio? O ispirati? Noi sì, infatti abbiamo 15 ricette da proporvi, per tutti i gusti.

Variare sul tema non sarà più un problema, e finalmente renderemo giustizia a questa portata che passa sempre in triste secondo piano rispetto alle altre. Godetevi le ricette di insalate più gustose e particolari che abbiamo selezionato per voi.

Insalata di avena e spinaci

L’avena è ingiustamente sottovalutata, nonché relegata al porridge per la colazione, alla granola e al massimo alle barrette energetiche… eppure ha un potenziale incredibile, anche nelle pietanze salate, e noi ve lo dimostriamo con la particolare insalata che vedete in foto. Qui trovate la ricetta, con spinaci, fragole e un condimento perfetto.

Insalata di quinoa e fave

Adoriamo la quinoa, pseudo cereale dalle incredibili proprietà e ormai indissolubilmente legato all’healthy. Potete cucinarla con ogni ingredienti e sarà sempre buona, ma per una veste nuova dovreste assaggiarla in questa insalata primaverile. Particolare e leggera, volete provare la nostra ricetta?

Insalata moscardini e patate

Un classico che non manca mai sulle tavole imbandite a festa è l’insalata di polpo e patate: piace a tutti, sazia, è delicata, costa relativamente poco. Noi oggi cambiamo versione, e la facciamo con i moscardini! Ecco la ricetta.

Insalata fredda di orzo e verdurine

Tra tutti i modi per cucinare l’orzo, farlo in insalata è quello che ci piace di più: offre una pietanza tutta da scoprire, con la consistenza simile al riso ma più soddisfacente. In più trovate un condimento a base di verdurine miste tagliate finemente, olive nere e… provate la nostra versione!

Insalata farro, salmone e avocado

La sapidità salina del salmone affumicato, la morbidezza dell’avocado, la dolcezza del pomodoro. E poi tanto farro cotto a puntino: questa sì che è un’insalata buonissima, e perfetta per essere portata anche a lavoro come pausa pranzo. Provate la nostra ricetta.

Insalata di fagiolini e feta

Molto fresca e primaverile questa ricetta, vero? I fagiolini cotti al dente, insaporiti da un condimento leggero che da spazio alle mandorle tostate e alla feta, perfetta in questa combinazione. Niente feta? Puntate sul quartirolo!

Caesar salad

Ormai esistono moltissime versioni e interpretazioni di Caesar Salad al mondo: c’è chi mette un dressing agrodolce e chi maionese, c’è chi mette bacon croccante e chi uova, chi entrambi, chi crostini di pane… insomma, questa pietanza è famosa in tutto il mondo e trovate tutta la sua storia in questo articolo.

Insalata di sedano, mele e formaggio

Questa insalata è buona tutto l’anno: variando il tipo di insalata e il formaggio sa usare potete adattarla tanto alla primavera quanto all’inverno. I sapori sono fenomenali: aceto, mele, formaggio fresco, noci… Ecco la ricetta.

Insalata con gamberi in agrodolce

Se state cercando un antipasto, oppure un pre-antipasto di benvenuto (amuse bouche, per fare i fighi), questa insalata con gamberi in agrodolce sono la scelta perfetta. Pazzesca, vero? Ecco la ricetta, d’esecuzione più semplice di quanto pensiate.

Insalata messicana di avocado e patate

Il compromesso tra guacamole e l’insalata polpo e patate? Questa insalata messicana che unisce patate e cubotti di avocado freschissimo e maturo al punto giusto. Può essere assaporata così com’è oppure usata per condire insalata verde. Eccovi la ricetta.

Insalata di miglio con vongole

Buona come il cous cous, appagante come un risotto, fresca e allegra come un’insalata estiva: l’insalata di miglio, vongole e verdure è una pietanza ideale da sfoggiare con amici e parenti alla prima occasione. Ecco a voi la ricetta.

Insalata con bottarga di muggine

La bottarga di muggine, se di ottima qualità ovviamente, è un ingrediente versatilissimo in cucina: può trasformare un semplice piatto di pasta con olio e aglio, completare un risotto di pesce… e rendere irresistibile, nonché elegantissima, un’insalata. Se siete curiosi di assaggiarla, testate la nostra ricetta.

Insalata con uova di quaglia e bacon

Mettere le uova sode nell’insalatona è un classico, ma in questo caso a essere protagonisti sono anche croccantissimi bacon e ravanelli. Certo, siamo un po’ lontani dall’idea di light che un’insalata evoca, ma molti vicini all’idea di godimento totale. Che fame… è tempo di provare a prepararla!

Insalata di patate, capperi ed erbe aromatiche

Non una semplice insalata di patate, ma un contorno tanto semplice quanto strepitoso: rosmarino, prezzemolo e altre erbe, olio, capperi sotto sale…Questa è irresistibile, finirà in un secondo! Eccovi la ricetta, ma raddoppiate le dosi…

Insalata delicata con cetriolo, tofu e fragole

Non vedrete mai più il tofu come cosa insapore, surrogato di altro, noioso… oggi lo rendiamo sublime, in questa freschissima insalata connubio tra morbido e croccante. Se volete assaggiarla, ecco a voi la ricetta.