Le 13 migliori ricette per sfangarla con una torta di patate

di Chiara Cajelli 31 Luglio 2021

Una torta di patate può essere mille soluzioni in una: è umile di base – data l’economia delle patate – può essere aperitivo, pranzo, cena, può essere rustica, elegante, può essere da passeggio, può essere ricca e filante, è adatta a tutta la famiglia, è anche una soluzione dell’ultimo minuto quando non si hanno molte idee. Abbiamo per voi le nostre 13 migliori ricette, che vi saranno utili soprattutto nei prossimi giorni di ritrovata semi libertà, con qualche grigliata che spunta qua e la.

Poche ricette battono le classiche patate al forno e insalata di patate, ma non conosciamo nessuno che, davanti a una fetta filante di torta come una di queste sotto, capitoli dalla tentazione.

Ecco le migliori torte di patate che abbiamo a disposizione, e che sarebbe davvero un peccato non testare!

Rotolo di patate con cotto e scamorza

Freddo o caldo, questo rotolo di patate è perfetto da portare in spiaggia o come pranzo al sacco. Semplice da fare e anche da personalizzare in base ai propri gusti: bresaola, verdure, rucola, formaggio spalmabile, erbe aromatiche. Massima libertà. Ecco la nostra versione.

Mini quiche di patate e salmone

Immaginate in quante occasioni potrete usare queste buonissime mini quiche per conquistare gli ospiti: buffet, aperitivi, brunch, cene in terrazza, serate con gli amici. Potete prepararle anche il giorno prima e servirle su un’alzatina, per un effetto scenico davvero delicato ed elegante… e finiranno tutte in un secondo!

Strudel salato con patate

Uno strudel salato è sempre il benvenuto ad una tavola informale e conviviale. Farcito con patate, poi, è la scelta ideale perché sostanzioso corposo, da abbinare con qualunque cosa si voglia. Noi abbiamo aggiunto i carciofi, ma potete puntare a melanzane e pinoli per esempio. Qui la nostra versione.

Tarte tatin di patate

La tarte tatin è una celeberrima torta francese nata con mele e caramello. Non è semplice, ma è una delle cose più buone si possano mangiare in tutta la vita. Oggi la reinterpretiamo completamente, per farla salata, leggera, semplice e di patate. Molto carina e d’effetto, mette una gola incredibile.

Ecco la nostra ricetta.

Tortilla di patate

La tortilla spagnola non è una frittata e non è una torta, è una preparazione alta e corposa, molto gustosa, che nella penisola Iberica è un must. Tante cipolle, tante patate, tanto aroma per un happy hour davvero caliente.

Qui trovate la ricetta.

Ciambella di patate e speck

Ecco, se non sapete cosa fare per pranzo e per tutta la famiglia, presentare questa ciambella di patate ripiena è la soluzione: colpisce, alletta, è filante al taglio, ha verdure e salumi per un piatto unico davvero strepitoso. Per farla, seguite la nostra ricetta!

“Pizza” di patate in padella

Dai, concedeteci il termine pizza suvvia… voliamo alto con la fantasia e proponiamo questa ricetta divertentissima da fare e appagantissima da mangiare. Un’idea carina e originale per cambiare un po’, e perfetta da gustare alla sera davanti a un film. Ecco la nostra ricetta.

Schiacciata di patate

La schiacciata di patate sembra quasi una focaccia ripiena, ripiena di prosciutto e formaggio ma da variare con salse, pesto, verdure grigliate, ragù… Qui trovate la nostra ricetta.

Torta patate e porcini

Usate pure i porcini surgelati per questa torta a base sfoglia, semplice, veloce e davvero saporita. Adatta in qualsiasi stagione, profumatissima e da fare anche in versione monoporzione. Perché non provate subito la nostra ricetta?

Focaccia di patate e rosmarino

Ok, questa non è proprio una torta ma ci piaceva troppo l’idea di includere una bella focaccia alta in questo novero. Le patate rendono l’impasto davvero soffice e dolce, e il rosmarino accentua tale dolcezza inebriando e facendo venire fame. La ricetta? Tutta per voi!

Tortino con patate, scamorza e pancetta

Questa proposta può essere anche elegante, se servita per un’occasione particolare, per antipasto o portata principale, e magari accompagnata da una cascata di fonduta o mousse. Ecco a voi la nostra ricetta.

Torta patate e ricotta

La versione più semplice ancora della tatin è questa sfoglia con ricotta e patate: leggera e da fare in un batter d’occhio, da gustare sia fredda sia calda, e da arricchire anche con salumi o verdure. Dovete provare la nostra ricetta!

Torta di patate con funghi

Questa è una vera e propria torta di patate: fette alte, superficie gratinata, una stratificazione interna che potete personalizzare al 100%… manca solo una glassa o una decorazione, che potete fare con una fonduta o delle nuvole di mousse al formaggio! Qui trovate la ricetta.