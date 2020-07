I dolci con il caffè sono sempre, ma sempre, cosa buona e giusta: uniscono una percentuale di santa caffeina alla sacrosanta voglia di dolce che attanaglia gli esseri umani dal primo biscotto sfornato eoni fa. In più, di solito, persino chi non ama bere il caffè lo apprezza come ingrediente di creme e torte.

Sfogliatevi le nostre pagine dedicate ad arabica o robusta, ripassate il metodo per fare caffè con la moka perfetto, perché per le ricette che seguiranno, tra dessert al cucchiaio, fresche torte per l’estate senza cottura e grandi classici della pasticceria variati sul tema della caffeina, vi servirà un’estrazione fatta per bene, aromi ben bilanciati da esaltare.

Fatevi sotto con queste 16 ricette, i migliori dolci con il caffè sulla piazza, secondo noi.

Tartufo bianco al caffè

Bentornati negli anni Ottanta, quando nei ristoranti le opzioni dessert erano solo due, entrambe meravigliose: il gelato nel guscio di cocco e il tartufo. Se i bambini sceglievano il tartufo nero al cioccolato, gli adulti solitamente optavano per il tartufo bianco. Battute a parte, il tartufo nasce dal celebre e tradizionale tartufo di Pizzo (Calabro) degli anni Cinquanta, la cui fama è arrivata ad essere celebrata anche nel New York Times.

Ecco la ricetta completa di quello bianco con caffè!

Biscotto gelato al caffè… il Cucciolone!

Il viaggio nel tempo continua: vi faremo fare in casa il “Cucciolone”, ma senza sottoporvi alle bruttissime (o bellissime, dipende se siete dei nostalgici) barzellette stampate sopra, che non hanno mai fatto ridere nessun bimbo nella storia. Non useremo una ricetta spiccia e facilona, bensì quella del biscotto gelato di Luca Montersino… roba seria, qui!

Qui la ricetta.

Crema di caffè (o caffè del nonno)

Non è la coppa del nonno – il celebre gelato al caffè che di caffè non sapeva molto nonostante la sua indiscussa bontà – bensì la crema del nonno: un’idea semplice, adatta a qualsiasi livello di bravura in cucina, con una punta liquorosa che completa l’insieme. Vi serviranno solo panna fresca, caffè moka, caffè solubile, beileys e poco altro per preparare una merenda indimenticabile.

Qui trovate la nostra ricetta.

Marquise al caffè e cacao

La marquise è una base molto interessante perché abbastanza semplice da fare, priva di farina e quindi senza glutine, leggera e non troppo dolce. Potete usarla per fare la “mattonella” al caffè, ovvero strati di marquise al cacao, bagnati con caffè in purezza e farciti da una crema al caffè. Potete farne una base mascarpone, o una pasticciera aromatizzata. Farete un figurone!

Muffin al caffè

I muffin ormai fanno parte anche della nostra cultura dolciaria, e per questo motivo spesso ci piace dare un tocco nostrano: per i muffin qui sopra, ad esempio, è prevista una buona dose di caffè da moka, intenso e profumato. Privi di burro, leggeri e morbidi, questi muffin possono essere serviti lisci o con glassa, ma anche solo con una spolverata di caffé macinato riciclato.

Qui la nostra ricetta.

Cupcake cappuccino

I muffin appena descritti possono trasformarsi – con un po’ di fantasia – in cupcake degni di una vetrina bakery. Vi basterà preparare a parte il tipico frosting, che può essere a base panna, cream cheese o crema al burro, e aromatizzarlo con abbondante caffè.

Torta cacao e caffè

Preferite le torte importanti ai dolcetti, vero? Ecco perché questa torta è perfetta per voi! Alta, impasto umido e che si scioglie in bocca, semplice da fare e da servire anche come dessert ad un pranzo o cena formali. A completarla e renderla molto elegante, la meringa italiana che la copre, flambata per un effetto scenico davvero stupendo.

Eccovi la ricetta.

Banana bread al caffè

Di banana bread classici non se ne può più, confermate? Ci vuole una versione diversa dal solito, un abbinamento che mai si darebbe per scontato e una ricetta da presentare ad amici e famigliari come una novità: un banana bread aromatizzato al caffè. Fidatevi, perché banana e caffè insieme regalano un sapore davvero unico tutto da scoprire.

Qui la nostra originale versione.

Chiffon cake al caffè, vegana

Conoscete la chiffon cake? Parente della bellissima e bianchissima angel cake, ovvero la torta soffice e spugnosa realizzata solo con albumi e da cuocere nell’apposito stampo. Ecco, la chiffon è una angel cake cui si aggiungono anche tuorli e altri ingredienti spesso grassi, per un risultato incredibilmente buono.

Eccovi la ricetta.

Mousse al cioccolato e caffè

Mousse di caffè, cioccolato e pistacchi… chiama estate, un’atmosfera da Milleuna Notte, da sogno, una coccola di tarda sera a lume di candela. Non è difficile da fare e vi serviranno pochi ingredienti, da personalizzare però come più vi piace: provate ad esempio con zenzero al posto dei pistacchi, con amaretti oppure con cardamomo – la spezia quasi balsamica che in Medioriente va spesso a nozze con il caffè.

La ricetta, tutta per voi.

Torta al caffè senza cottura

Se mi dici torta, sono tua; se mi dici, in estate, torta senza cottura, sono tua a vita! Fresca di temperatura ma bella corposa e appagante come gusto e consistenza, con una quantità di caffè tutto sommato personalizzabile a seconda dell’intensità che volete ottenere. Comoda e semplice, è un’idea perfetta da portare se si è ospiti a pranzo da qualcuno.

Eccovi la ricetta.

Torta marmorizzata al caffè

Ogni onda, ricamo, geometria è una sorpresa che lascia tutti quanti a bocca aperta. Le torte marmorizzate sono tra le più geniali in assoluto: da un unico impasto ne ricavate due, di colore e aroma diversi, per poi unirsi in modo scomposto e sinuoso in modo tale che rivelino un pizzo quando si taglia il dolce. Noi abbiamo optato per caffè e vaniglia.

Qui trovate la ricetta.

Tiramisù caffellatte e amaretti

Nel tiramisù il caffè non può mancare, ma noi abbiamo pensato ad una versione che ne esalti ancora di più il sapore: usiamo anche amaretti, dei biscottini leggeri e croccanti a base di mandorla, che conferiscono un aroma dolce-amaro alle preparazioni. Ideali con mele, pesche e – appunto – caffè.

Se volete la ricetta, a disposizione.

Torta al doppio caffè

Se al mattino fate davvero fatica a ingranare, optate per un caffè doppio. Anzi, per una torta con doppio caffè: parecchio caffè classico e caffè d’orzo, per un’aromaticità più calda e corposa. Questa torta, in altri contesti oltre la colazione, può essere farcita con diplomatica o chantilly… ma anche con gelato alla vaniglia.

Ecco a voi la ricetta.

Dripping cake cioccolato e caffè

Avete ragione, in mezzo a tutte queste proposte mancava la “spacconata” in stile pasticceria anglosassone: strati, creme (anche a base di latte condensato), cioccolato fondente, caffè… laboriosa rispetto alle altre ricette di questo elenco, ma sicuramente la più adatta se siete super golosi o se volete prendere qualcuno per la gola.

Eccovi la ricetta.

Cheesecake al caffè

Simile alla torta senza cottura al caffè, ma con base al cioccolato e la farcia un po’ più leggera, questa cheesecake al caffè è elegantissima e da presentare con una decorazione al caramello che farà la sua bella figura.

Qui trovate la ricetta completa.

Caffè freddo

Non è estate senza il caffè freddo shakerato o simili, non trovi? Ci sono moltissimi modi per prepararlo e noi vi proporremo i nostri preferiti: al ghiaccio, la grattachecca, lo spumone… e considerate, se serve, di sostituire il latte con la bevanda vegetale alla mandorla!

Qui tutte le nostre (otto!) varianti sul tema.