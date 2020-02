Chi ha detto che light significa solo blando e insipido? Le nostre ricette con il cavolfiore dimostrano proprio il contrario: grazie a questo ortaggio infatti potete preparare tantissimi piatti, anche i più impensati. Dalle crocchette al cous cous, dalla pasta alla pizza, ecco 15 idee buone e sane per portare in tavola il cavolfiore.

Crema di cavolfiore

Buona e leggera, la crema di cavolfiore è ideale come primo piatto. Gli ingredienti si contano sulle dita di una mano, i tempi di preparazione sono velocissimi e il procedimento non potrebbe essere più semplice.

Ecco qui la ricetta.

Pizzette di cavolfiore

Non è festa senza le pizzette. Provate quelle al cavolfiore, un finger food velocissimo e sfizioso che piace a tutti, anche ai bambini. Sbollentate le cimette per qualche minuto e frullate insieme a uovo, farina e un pizzico di pepe. Distribuite il composto sulla teglia da forno con un cucchiaio e condite con salsa di pomodoro e mozzarella. Cuocete per 20 minuti, raffreddate e…agguantate le pizzette, che spariscono in un lampo!

Vellutata cavolfiore e finocchi

La parola d’ordine è detox: la vellutata di cavolfiore e finocchi colorata di curcuma e zafferano sprizza salute a ogni cucchiaiata. È disintossicante, drenante e digestiva: aggiungiamo una quarta D per dire che è deliziosa!

Ecco qui la ricetta.

Ragu veg di cavolfiore

Da oggi ragù fa rima con vegetariano grazie al cavolfiore. La sua consistenza è ideale per sostituire la carne e rendere il primo piatto della domenica sorprendentemente light, senza sacrificare il gusto. Stufate le cimette per circa un’ora insieme a olio, salsa di pomodoro, basilico e timo. Condite la pasta e fate girare le forchette.

Cavolfiore speziato

Portate l’India nel piatto grazie ai profumi del cavolfiore speziato. Cumino, fieno greco, zenzero, curcuma e garam masala renderanno questo contorno colorato e saporitissimo. Fate sfrigolare bene nel wok insieme a olio e peperoncino.

Pasta con cavolfiore e crostini

La pasta con cavolfiore o “arriminata” è tipica della Sicilia. Qui ve la proponiamo in veste ancora più sfiziosa, accompagnata dalla croccantezza dorata dei crostini. Bastano un paio di fette di pane raffermo, olio buono, aglio e naturalmente il cavolfiore per un primo leggero e molto saporito.

Sformati di bresaola e cavolfiore

La bresaola è la voce sicura sul menu per tutti coloro che vogliono star leggeri. In versione sformato con cavolfiore, l’antipasto rimane light ma diventa più sostanzioso.

Ecco qui la ricetta.

Crocchette di cavolfiore

Le crocchette sono forse il finger food più pericoloso che esista, si comincia con una e si finisce con dieci. Stavolta però niente rimorsi: la versione al cavolfiore è golosa con leggerezza. Unitelo a uovo, formaggio e, se volete, acciughe. Tuffo doppio carpiato in pangrattato e olio, e un ultimo salto dritto in bocca. Gnam!

Cavolfiore intero arrosto

La cucina israeliana ci regala piatti gustosissimi e indimenticabili come hummus, shawarma e falafel. Il cavolfiore intero arrosto è un’altra specialità da mangiare, appunto, tutta intera. Fate bollire il cavolfiore per qualche minuto, spennellatelo con olio e spezie, e infornate per circa 30 minuti. Accompagnatelo a tahina o tzatziki.

Cavolfiore gratinato

Se siete appassionati di contorni, sapete come questi acquistino punti quando sono gratinati. Ecco, è anche il caso del cavolfiore che cotto al forno insieme a un velo di pane e parmigiano diventa croccante e sfizioso.

Ecco qui la ricetta.

Pizza di cavolfiore

Nessuna blasfemia, la pizza al cavolfiore ha tutto il diritto di essere chiamata così. La base costituita da cavolfiore frullato è senza lievito, senza glutine e (quasi) senza carboidrati. Provare per credere.

Ecco la ricetta.

Cous cous di cavolfiore

Totalmente vegan, totalmente senza glutine. La rivoluzione del cous cous parte dal cavolfiore, precisamente quello frullato e tostato. Colorato, leggero, semplice e velocissimo: cosa volete di più? Probabilmente la ricetta.

Vellutata di cavolfiore e ricotta

Più bianco non si può. No, non stiamo parlando di un detersivo: la vellutata di cavolfiore e ricotta si mangia, e con gusto. Questo primo piatto delicatissimo si prepara con cavolfiore e patate cotte lentamente nel brodo e frullate con la ricotta. Guarnite con crostini di pane e mandorle a lamelle.

Cavolfiore e olive in padella

Alla ricerca di idee per il contorno? Provate il cavolfiore saltato in padella con olive nere: semplice, gustoso e leggero.

Purè di cavolfiore

Il purè diventa leggerissimo grazie al cavolfiore. Spodestate le classiche patate, questa crema vellutata ha solo latte, parmigiano e le vostre spezie preferite. Un modo originale che farà apprezzare il cavolfiore proprio a tutti.