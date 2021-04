È vero: quest’anno la primavera si è fatta attendere ma non ci ha negato i suoi frutti più pregiati. Tra questi, lo scettro spetta certamente agli asparagi, un ortaggio che si presta a impreziosire le nostre tavole sotto forma di ricette sane e gustose. Eh sì, perché l’asparago è una verdura dalle notevoli proprietà benefiche e, soprattutto, essendo composto prevalentemente da acqua, ha pochissime calorie (solo 24 per 100 grammi).

Originari dell’Asia, gli asparagi appartengono alla famiglia delle Liliaceae, proprio la stessa di aglio e cipolla. Possono essere sia coltivati che selvatici e vengono raccolti in primavera, quando i germogli spuntano dalla terra. La parte commestibile è costituita proprio dalle punte, dette anche turioni. Ne esistono diverse varietà, contraddistinte sia dalle dimensioni che dai colori, ma tutti contengono fibre e antiossidanti e sono una fonte importante di sali minerali e vitamine. Gli asparagi sono inoltre diuretici, riducono la pressione arteriosa, rafforzano i capillari, sono lassativi e hanno proprietà antinfiammatorie. Per poter beneficiare di tutte le proprietà nutrizionali bisognerebbe consumarli crudi, se vi piacciono i sapori forti e decisi.

Altrimenti, potete prendere spunto dalle 10 ricette con gli asparagi che vi proponiamo noi di Dissapore, per gustare questa verdura negli antipasti, nei primi piatti, nei secondi, nei contorni o come piatto unico. A voi l’imbarazzo della scelta.

Pasta con gli asparagi

Siamo italiani e guai a toglierci la pasta. Forse è per questo che abbiamo ricette di pasta con qualsiasi ingrediente. Gli asparagi sono tra questi, anche perché si prestano ad abbinamenti con carne, pesce o uova. Vi proponiamo tre alternative per portare a tavola ogni volta un primo diverso: pasta con asparagi e salsiccia, per gli amanti dei gusti decisi, pasta asparagi e tonno, dal gusto più fresco e leggero, e per finire, spaghetti con uova e crema di parmigiano, una sorta di carbonara rivisitata.

Pasta fresca ripiena agli asparagi

La tradizione culinaria italiana e ricca anche di pasta fresca ripiena, il classico primo piatto delle feste. Anche in questo caso, vi suggeriamo alcune alternative da cui prendere spunto per le occasioni speciali ma anche per stupire gli ospiti con un primo piatto diverso. Provate la nostra ricetta di ravioli con asparagi e ricotta, un classico rivisitato, oppure, per dare un tocco di croccantezza al piatto, provate ad aggiungere del bacon passato in padella col burro, la ricetta è tutta da copiare. Non solo ravioli: provate anche queste crespelle agli asparagi, perfette anche da preparare in anticipo e riscaldare poi in forno. Se l’accostamento ricotta e asparagi vi intriga particolarmente, potete cimentarvi anche in una rivisitazione degli gnudi toscani, con gli asparagi al posto degli spinaci. Ecco la ricetta da copiare.

Lasagne con asparagi

Le lasagne contendono alla pasta fresca ripiena l’appellativo di primo piatto delle feste per eccellenza. Tagliamo la testa al toro e mettiamo entrambe le portate sul podio ex aequo, in modo da non scontentare nessuno. Per un piatto che sia gustoso ma allo stesso tempo anche leggero (rispetto alla lasagna tradizionale, si intende!), provate queste lasagne con asparagi e gamberetti, una variante che piacerà a tutti.

Risotto agli asparagi

Per qualcuno la morte degli asparagi è col risotto e non me la sento di dissentire del tutto. Un piatto fresco, primaverile, leggero e perfetto anche per i vegetariani. Ve ne propongo due versioni: risotto con asparagi tradizionale e un risotto alla crema di asparagi, più scenografico e colorato. Scegliete la ricetta che più vi ispira, attenzione però a non commettere nessuno di questi errori.

Cous cous con asparagi

Se in cucina vi piace stupire ma non volete preparare ricette super elaborate, il couscous con asparagi, barbabietola rossa e nocciole è l’ideale. Scenografico perché la barbabietola gli conferisce quel colore fuxia che mette subito allegria. Il contrasto con il verde degli asparagi è di grande effetto, mentre le nocciole regalano una croccantezza piacevole al palato.

Creme e vellutate di asparagi

Erroneamente considerati piatti invernali, le creme e le vellutate sono buonissime anche in primavera, soprattutto perché possono essere gustate anche tiepide. Fate un piccolo ripassino sulla differenza tra crema e vellutata e poi sbizzarritevi con le nostre ricette con gli asparagi. La scelta è tra la crema di asparagi e fave, ideale con gli asparagi selvatici, e la vellutata di asparagi piselli e patate, dal gusto leggero e delicato. Per un aperitivo o un antipasto alternativo, preparate una mousse con asparagi e robiola e spalmatela sui crostini, qui la ricetta da seguire passo passo.

Frittata di asparagi

Le uova rappresentano uno di quegli ingredienti da avere sempre a portata di mano per un secondo veloce quando non abbiamo tempo per fare la spesa o per cucinare qualcosa di più elaborato. La frittata è il classico secondo che sta bene sia per un pranzo informale che per una cena più elegante e impegnativa: basta dividerla a tocchetti e si trasforma in un finger food perfetto per l’aperitivo. E del panino con la frittata vogliamo parlare? Preparate una bella frittata con gli asparagi senza commettere errori e provate ancora a chiamarlo ripiego.

Se l’abbinata uova-asparagi vi tenta particolarmente ma non volete la “solita” frittata, ecco la ricetta delle uova con asparagi in cocotte.

Quiche e torte salate agli asparagi

Quanto ci piacciono le torte rustiche e le quiche, soprattutto quando abbiamo da smaltire formaggi, salumi e verdure. Ideali per un brunch o per un pic-nic all’aperto, piacciono a tutta la famiglia. Gli asparagi sono l’ingrediente perfetto per una quiche o per un’alternativa torta salmone e feta, preparata con farina di farro. Se preferite degli stuzzichini monoporzione, ecco anche la ricetta di gustosi fagottini con asparagi e stracchino.

Insalata di asparagi

L’estate è alle porte e l’alimentazione diventa sempre più leggera, ma non per questo meno gustosa e nutriente. Col caldo pranzare con una bella insalatona mista ci consente di non appesantirci e tornare al lavoro senza l’abbiocco post pausa pranzo. Per un’alternativa alla solita lattuga, provate questa insalata di asparagi, fagiolini e gamberi, fresca e colorata.

Asparagi al forno

Concludiamo con due ricette di asparagi al forno veloci e salutari, da mangiare come contorno o, volendo come secondo piatto leggero se non volete ingerire troppe calorie. Entrambe le ricette si preparano in meno di mezz’ora, per cui non avete scuse: asparagi al forno con scaglie di grana e mandorle e asparagi gratinati con salsa di Grana Padano Dop al pepe rosa e lime.