di Susanna Danieli 2 Ottobre 2021

Non so voi, ma io dallo scorso anno ho cominciato a cucinare seriamente. Non che prima non lo facessi, ma i tempi liberi dilatati da lockdown hanno incoraggiato me e molti altri a sperimentare. Per la prima volta infatti ho avuto il coraggio di cimentarmi nei dolci: torte, biscotti, pancake, bread di tutti i tipi, meringhe, gelati. Con un piccolo twist, perché voglio parlarvi di dolci vegani senza latte, burro e uova. E, in base alla mia esperienza da pasticciera debuttante, dei 5 ingredienti imprescindibili da avere in dispensa per realizzarli.

Ho scelto apposta cibi semplici, economici e non per forza “bollati” dall’etichetta vegan. Questo perché non amo le ricette complicate con ingredienti impossibili, ritengo che mangiare in un certo modo non implichi necessariamente spese stratosferiche (se sai come e dove farle), e degli auto-proclamati sostituti preconfezionati alla I can’t believe it’s not butter si può tranquillamente fare a meno.

Piuttosto, ho pensato a ciò che normalmente si può trovare nella dispensa di qualsiasi cucina italiana a prescindere dalle preferenze alimentari. Ecco quali sono e come usare i 5 ingredienti immancabili per dolci vegani. Ovvero ovvero avena, banana, ceci, semi di lino e frutta secca.

Avena

L’avena è in assoluto il cereale che preferisco per i dolci. Tecnicamente senza glutine (attenzione, rimane molto alto il rischio di contaminazione crociata), ha sapore pieno ma non invadente e le sue consistenze la rendono estremamente versatile e personalizzabile. Ultimamente ne abbiamo parlato a proposito di porridge, ovvero la colazione creativa in assoluto più sottovalutata. Ma c’è molto di più. Ecco come usarla nei dolci a seconda del formato:

Fiocchi: indispensabili per una granola fatta in casa da usare su yogurt e smoothie bowl, oppure come sostituti salutari (in assenza di coloranti, conservanti, zuccheri aggiunti e tutte quelle sigle di cui ignorate il significato) dei cereali industriali. Sono perfetti per biscotti con frutta secca e/o cioccolato e per il baked oatmeal aka “porridge al forno” aka tortina che vi cambierà la vita. Si tratta effettivamente di creare un maxi porridge dalla consistenza piuttosto liquida (con yogurt e latte, veg o meno lo decidete voi) in pirofila o teglia. Ovviamente lo si può personalizzare con qualunque cosa, specialmente frutta fresca e secca per evitare del tutto di aggiungere zucchero. In forno statico a 180°C per 35-40 minuti e tutti i vostri tè e caffè per la settimana sono sistemati. Dategli una possibilità.

Banana

Meno male che c’è la banana. Spuntino naturale e boost immediato di energia e sali minerali, la bacca (esatto!) più amata e consumata al mondo è anche un ingrediente ubiquitario nei dolci vegani. Le sue doti la rendono ideale per sostituire le uova (nella loro funzione di collosità e coesione dell’impasto) e lo zucchero grazie alla naturale dolcezza che subentra specialmente in fase inoltrata di maturazione. In altre parole: usate banane mature, anzi extra-mega-iper-super mature. Per intenderci, quella in foto è decisamente una banana matura ma se aspettate il nero andate ancora meglio. Ecco come usarla nei dolci:

Frutto maturo: repetita iuvant, ovvero più la banana è avanti, meno bisogno c’è di aggiungere zucchero. Così, oltre al vegan, si entra nel mondo dei dolci ipocalorici ai quali bastano un paio di cucchiai di zucchero di canna o sciroppo d’acero o agave per essere “dolci”, a volte nemmeno quelli. Lo stesso naturalmente vale per il tuorlo d’uovo. Prendete il già citato banana bread o i brownies al cioccolato , o ancora i banana pancakes ideali a colazione: velocissimi a farsi e cuocersi, richiedono soltanto farina, banana, latte vegetale, bicarbonato e un pizzico di sale. Ultimamente ho anche sperimentato con il tiramisù a base di banana, caffè e farina di avena con risultati più che soddisfacenti – senza, aggiungo io, rischio di salmonella né zucchero aggiunto.

Ceci

È ormai comprovato che i legumi facciano bene al suolo, alla dieta, alla biodiversità e alla creatività in cucina. Noi italiani ne sappiamo qualcosa, dalla ribollita al macco di fave e tutta la sfilza infinita di piatti tipici regionali che ci contraddistingue nel mondo. Beh, si dà il caso che i legumi e i loro derivati facciano molto bene anche alla pasticceria vegana. Ricette come black bean brownies e protein pea pancakes compaiono regolarmente sulle bacheche di pastry chef veg, fitness influencer e attivisti green. Tuttavia penso che, tra fagioli neri e proteine del pisello, i ceci vincano a mani basse. Innanzitutto per la facile reperibilità, ma anche per consistenza, versatilità, e usi in cucina. Ecco come:

Ceci: ammollati e cotti o dritti dritti dalla lattina sono un salvavita della cucina veg, dalla pasta e ceci fino a hummus, falafel e in versione di se stessi come snack croccante. I ceci hanno una incredibile capacità trasformativa che li rende perfetti in qualsiasi veste compresa la dolce. In particolare li apprezzo per la loro umidità residua , maggiore rispetto a fagioli e lenticchie con i quali ho avuto esperienze davvero poco entusiasmanti, di solito caratterizzate da acuta secchezza delle fauci. Ma sorvoliamo. Usate i ceci per brownies e blondies (ovvero senza cacao) crudi e cotti . Nel primo caso frullati insieme a frutta secca dolce (datteri o fichi), cacao, bevanda vegetale e burro o farina di nocciole e riposti in freezer per qualche ora; nel secondo con frutta fresca o congelata (ad esempio mirtilli, fragole, lamponi), qualche cucchiaio di farina di avena e un pizzico di lievito.

Semi di lino

Lino e chia sono in cima alla lista dei semi mucillaginosi utilizzati a scopo non solo lassativo. Già, la mucillagine o gelatina che si forma combinando i semi con un po’ d’acqua è nota innanzitutto per le sue proprietà, ehm, transitive, più tanti altri benefici antinfiammatori, depuranti, antiossidanti, tonificanti. In questo caso ci interessano gli effetti tecnologici in sostituzione delle uova. Lo dice anche il nome: flax egg e chia egg da creare rispettivamente con 3 e 2,5 cucchiai di acqua per ogni cucchiaio di semi. Della chia è nota la velocità con cui gelatinizza, il volume esponenziale e il celebre chia pudding da preparare la sera prima in pochi e semplici passi. Tuttavia, per costo, accessibilità (ricordiamo che la chia viene coltivata soprattutto in Sudamerica) e usi in cucina preferisco i semi di lino. Ecco come usarli:

Semi: l’uovo di lino fai-da-te si prepara con 1 cucchiaio di semi tritati + 3 cucchiai di acqua lasciati a riposo per 5 minuti. Per renderlo ancora più “potente” e compatto ponetelo in frigo per 15 minuti. La gelatina fa da base a torte, biscotti, muffin e barrette energetiche e in versione salata a burger e polpette vegetali. Oltre alle proprietà tecnologiche, ricordiamo i preziosi micronutrienti dei semi di lino: magnesio, fibre, omega-3, vitamina B1. Insomma, una scusa meglio dell’altra per incorporarli alla prossima merenda.

Frutta secca

Che mondo sarebbe senza granella! La frutta secca a guscio e i suoi derivati (farina, granella, burro) sono da sempre la base della pasticceria non solo vegana. Mandorle, nocciole, noci (europea, del Brasile e macadamia), pecan, anacardi e pistacchi si prestano a tutti i gusti e tutti gli usi. Ecco quali sono: