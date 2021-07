10 ricette con i piselli da gustare in tutte le stagioni

Sgranare i piselli è una delle attività più divertenti da fare in cucina e non è un caso se è una di quelle in cui vengono coinvolti spesso e volentieri anche i bambini. Parliamo d’altronde di uno dei legumi che proprio i più piccoli mangiano con gusto, attratti anche dal loro colore verde brillante. Tutt’altra storia versare i piselli direttamente dalla scatola o dal barattolo di vetro, anche se è pur sempre una soluzione per consumare questo legume così prezioso durante tutto l’anno.

I piselli infatti possono essere consumati freschi solo nel periodo che va dalla primavera all’estate, nelle altre stagioni sono disponibili in scatola, secchi o surgelati. Certo, non è la stessa cosa e anche i valori nutrizionali tendono a cambiare, ma parliamo comunque di un buon concentrato di proteine vegetali, vitamine, fibre e sali minerali.

In cucina, i piselli rappresentano probabilmente il legume più versatile, perché arricchiscono primi piatti, secondi, contorni o insalate, dando vita ogni volta a un piatto diverso. Si abbinano sia alla carne che al pesce e rappresentano un’ottima fonte proteica anche per chi segue un’alimentazione vegetariana. Basta seguire solo alcuni piccoli accorgimenti e potete dar sfogo a tutta la vostra fantasia tra i fornelli o copiare una delle nostre 10 proposte di ricette con i piselli da gustare in tutte le stagioni: dalla pasta al risotto, dai falafel alla frittata.

Pasta e piselli

La pasta e piselli è probabilmente uno dei piatti dell’infanzia che ricordiamo tutti con piacere e che, personalmente, mangio molto volentieri anche da adulta. Noi al sud la prepariamo cuocendo la pasta direttamente nell’acqua in cui cuociamo i piselli, lasciandola più o meno brodosa a seconda dei gusti. Il tocco di classe delle nostre nonne è dato dall’aggiunta di croste di parmigiano tagliate a dadini che rendono il piatto ancora più godurioso. Intanto, ecco la nostra ricetta per una pasta e piselli come da tradizione e, visto che la stagione è davvero calda, anche una versione per una pasta fredda, con aggiunta di feta e menta.

Riso e piselli

Stesso discorso vale per il riso con i piselli, un classico della tradizione e non solo italiana. Basti pensare ai risi e bisi veneti o a quello che conosciamo tutti come riso alla cantonese, che non è altro che riso fritto con aggiunta di cipollotti, prosciutto, uova e altri ingredienti a piacere. Se queste due ricette vi sembrano troppo classiche, provate questo risotto al parmigiano con crema di piselli, il riso con pollo e piselli o la ricetta del riso venere con gamberetti e piselli.

Crema o vellutata di piselli

D’inverno vanno per la maggiore ma le creme e le vellutate di verdure sono ottime anche d’estate, soprattutto se gustate tiepide o fredde. I piselli si prestano a numerosi abbinamenti e preparazioni e, con il loro colore brillante, ravvivano la tavola estiva. Provate una delle nostre proposte, la crema di piselli e lattuga, la vellutata di piselli porro e menta o la vellutata di asparagi, piselli e patate, perfette anche per chi segue un’alimentazione vegana. Se vi piace sperimentare sapori nuovi, provate la ricetta del macco di piselli, una rivisitazione del tipico piatto siciliano a base di fave o, spostandoci un po’ più a est, provate la fava greca, una crema di piselli gialli tipica delle Cicladi.

Pesce persico con piselli

Tra i secondi con piselli c’è davvero l’imbarazzo della scelta, perché parliamo di un legume che si abbina divinamente sia con la carne che con il pesce. Tra le tante opzioni possibili, vi proponiamo la ricetta del pesce persico con i piselli, in una versione molto scenografica, ideale quando si hanno ospiti e non si ha tempo di preparare tutto all’ultimo minuto.

Seppie con piselli in umido

Ancora una proposta a base di pesce, ma molto più semplice e tradizionale. Le seppie in umido con piselli rappresentano un evergreen della nostra cucina. Molto in voga soprattutto negli anni ‘80, sono un piatto molto apprezzato ancora oggi. Veloce e gustoso, potete prepararlo sia nella versione classica, con pomodoro, che nella variante in bianco, ugualmente gustosa.

Falafel di piselli

Tipici della cucina mediorientale, i falafel sono delle polpette di legumi speziate e fritte da mangiare sia come secondo piatto che come aperitivo. La ricetta tradizionale prevede i ceci ma noi vi proponiamo la nostra versione dei falafel di piselli, totalmente vegana. Se volete provare una ricetta d’autore, ecco i falafel di piselli ed erbe di Donna Hay.

Muffin salati con piselli

Per un brunch o un aperitivo a buffet, provate a proporre ai vostri ospiti dei muffin salati preparati con i piselli. Le combinazioni sono davvero infinite, fate solo attenzione a prepararne in abbondanza perché uno tira l’altro. Copiate la ricetta dei muffin con piselli e formaggio e quella dei muffin con piselli e scamorza. Se invece volete qualcosa di più delicato, cimentatevi con la ricetta dei flan di piselli accompagnati da una sfiziosa salsa al gorgonzola.

Crostini con piselli e prosciutto

Sempre in tema antipasti, i piselli possono diventare la nota di colore su dei crostini golosi per una cena estiva. Anche in questo caso, per le combinazioni e gli abbinamenti c’è solo da mettere in moto la fantasia. Se mancano idee, provate la nostra ricetta dei crostini con piselli, prosciutto e uova.

Piselli e pancetta

I piselli stufati in padella con aggiunta di pancetta sono un contorno amato da tutti e che si prepara in pochissimo tempo. Ideali per accompagnare secondi sia di carne che di pesce, sono buoni anche tiepidi. Cuocete i piselli in una padella dove avrete fatto soffriggere la cipolla (o lo scalogno) e la pancetta a listarelle. Aggiustate di sale e coprite, facendo cuocere per una quindicina di minuti. In alternativa, aggiungete dei cubetti di cotto al posto della pancetta.

Frittata di piselli

La frittata è il classico secondo svuotafrigo, perché più ingredienti ci metti dentro e più viene buona. Provate a farla con i piselli, da soli o con l’aggiunta di altre verdure e avrete salvato una cena all’ultimo minuto. Fredda e tagliata a tocchetti può anche far parte di un aperitivo sfizioso. Seguite i nostri consigli per una frittata perfetta e non sbaglierete neanche stavolta.